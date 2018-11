Un fost atacant al lui Dinamo: "Noua strategie a clubului e New 'Luati de la Solduri' Dinamo! Nu depinde doar de Rednic, si de ce 'cadavre' a adus!"

Optiunea clubului de a transfera doar jucatori liberi de contract exaspereaza fostele glorii ale clubului.

Claudiu Vaiscovici a comentat anuntul ca Dinamo a mai transferat doi jucatori straini liberi de contract.

"Of! Deocamdata, ce sa spun? Nu au rupt gura targului cei care au venit. Sintagma care se potriveste strategiei clubului ar fi New <Luati de la Solduri> Dinamo. Ori ca a fost timpul prea scurt, ori ca au venit nepregatiti total de unde au venit... Asteptam sa vedem, ca cine stie... Erau necesari si niste romani, ca vad ca sunt 7 straini, dar nu e perioada de transferuri, trebuiau si niste bani... Aduce si Mircea ce gaseste liber acum, si ce e liber stim ce inseamna. A mai adus el niste jucatori asa, care s-au integrat rapid si au arata ca au valoare. Oricum, si cei care sunt in lot, tot o apa si un pamant. Daca a ajuns Gaz Metan sa vina acasa la Dinamo si sa aiba mai multe ocazii de gol decat tine, atunci e grav. Sa nu poti sa pui presiune de adversar, sa nu te stie de frica... Din ce a adus Mircea pana acum, tot stam prost pe linia de fund, asa cum stam de la inceputul campionatului.



"NU DEPINDE DOAR DE REDNIC, CI SI DE CE <CADAVRE> A ADUS"

Acum nu are nici Rednic ce sa faca, poate in iarna. El tot incearca, dar vad ca nu reuseste, sa ia cat mai multe puncte acum, la final de an, cu ce are si cu mai aduce el, pentru ca mai raman doar 5 etape din retur in primavara. Daca lipseste Nistor, e praf atacul, iar linia de fund e jale. Vai, mama noastra! La fiecare atac al adversarului tremuri. Eram <cainii rosii>, Dinamo dadea un gol si juca doua saptamani si nu mai lua gol. Eu am invatat de la Mircea Lucescu ca ai o echipa puternica, daca ai aparare puternica, de acolo se incepe orice constructie. Acum se pierde mingea si fuge toata echipa langa careu, ca sa nu luam gol, ca e pericol acolo. E greu, dar poate o scoate Mircea la capat. Eu il stiu un antrenor tenace si ambitios, dar nu depinde numai de el, depinde si de ce <cadavre> a adus si daca poate sa faca treaba cu ele", a declarat fostul fotbalist pentru Sport.ro.



"GRUPELE DE JUNIORI UMBLA CU VESTIARUL IN PORTBAGAJUL MASINII"

Fostul atacant al lui Dinamo de la finalul anilor ’90 deplange si strategia Centrului de Copii si Junioi al lui Dinamo, dar si presiunea pusa pe tinerii jucatori promovati la echipa de seniori. "E impactul foarte mare de la juniori direct la Liga 1. Putini tineri au razbatut din prima direct de la juniori. Chiar si Marius Niculae, Radu Stefan sau Marica au fost promovati treptat. E greu sa nu ai echipa si sa te bazezi pe tineri ca sa te scoata ei din criza. E alta viteza de joc, intalnesc jucatori maturi si cu alta forta, trebuie sa gandeasca mai repede... Hagi joaca acelasi sistem de la copii pana la echipa mare si isi creeaza deja automatisme, se adapteaza mai usor. La Dinamo, fiecare antrenor de juniori isi face echipa si stilul de joc dupa ce are la dispozitie. Lui Modrici, la 18-19 ani, cu fizicul ala, desi e tehnic, i se spunea sa o ia usor spre alte zari. Prima masura luata ar trebui sa fie ca patronul sa scoata banutul din buzunar si sa aduca juniorii sa se antreneze si sa joace in Stefan cel Mare, pentru ca acum grupele sunt imprastiate prin tot Bucurestiul. Umbla cu vestiarul dupa ei, cu echipamentul si mingile in portbagajul masinii. E o debandada totala", a precizat Vaiscovici.



DINAMO A MAI ADUS DOI JUCATORI STRAINI LIBERI DE CONTRACT

Ultimele nume aparute in lotul ros-albilor sunt Andy Kawaya (mijlocas, 22 de ani, belgian) si Abdel Diarra (fundas, 23 de ani, ivorian). Pana acum, in mandatul lui Mircea Rednic, Dinamo se mai intelesese cu Naser Aliji (fundas, 24 ani, albanez), Rachid Ait-Atmane (mijlocas, 25 ani, algerian), Simon Zenke (mijlocas, 30 ani, nigerian), Gregory Tade (atacant, 32 ani, francez) si Mattia Montini (atacant, 26 ani, italian). Aliji si Tade se pare ca acuza anumite probleme medicale, in timp ce celelalte trei achizitii au debutat pentru Dinamo, dar nu au reusit, deocamdata, sa schimbe in bine evolutia si rezultatele echipei.