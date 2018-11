FOTO | Ea e "Sharapova" a Romaniei! Tanara arata fabulos si promite sa devina noua Simona Halep

Tanara, considerata cea mai frumoasa tenismena din Romania, a castigat turneul din Pune, atat la simplu, cat si la dublu.

Jaqueline Cristian (20 ani), locul locul 254 in clasamentul WTA, a castigat turneul ITF BVG Pune Open Championship 2018, care avea premii de 25.000 de dolari, atat la simplu cat si la dublu. Cristian, favorita numarul 2 a competitiei, a invins-o in finala de simplu pe sportiva indiana Kaur Karman Thandi, locul 310 mondial, scor 6-3, 1-6, 6-0, dupa o ora si 48 de minute de joc. Romanca, alaturi de slovaca Tereza Mihalikova, s-a impus si in proba de dublu, in fata perechii Pei-Chi Lee/Iana Sizikova (Taiwan/Rusia), scor 4-6, 6-3, 10-7. Ea se impusese si anul trecut in finala probei de simplu.



Bucuresteanca, care s-a pregatit in trecut la prestigioasa IMG Academy, a fost insotita la turneul organizat pe hard in incinta Shree Chhatrapati Shivaji Sports Complex din Pune, de antrenorul Victor Ionita, cel care a pregatit-o in trecut si pe Simona Halep, si de Vasile Osean, medic si kinetoterapeut, care a mai colaborat Federatia Romana de Atletism.



Adrian Mutu a jucat patru luni pentru Pune City, penultima echipa din cariera sa, in sezonul 2015-2016, reusind 4 goluri in 10 meciuri. Fotbalistul roman s-a aratat incantat atunci atat de cultura indiana si de exotismul orasului, cat si de renumeratia primita, aproximativ 500.000 de dolari. Pune este al doilea cel mai mare oras din provincia indiana Maharashtra, dupa Mumbai. Are o populatie de 3,13 milioane de locuitori, este supranumit "Oxford of the East", deoarece este un hub educational important, 200.000 de studenti din intreaga Indie pregatindu-se aici, si este un important centru industrial, cu numeroase fabrici de automobile, utilaje agricole, tehnica medicala, companii IT, farmaceutice sau robotica, care ajuta regiunea sa aiba unul dintre cele mai mari venituri pe cap de locuitor din India.