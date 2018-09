EXCLUSIV | Ionut Chirila socheaza: "Dinamo, condusa de vechea securitate, nu de Negoita". Ce spune despre situatia dezastruoasa de la club

E furtuna la Dinamo. Bratu s-a dezlantuit la adresa lui Dan Nistor dupa inca o infrangere, 0-1 la Iasi. O infrangere care il poate demite, insa, pe antrenor.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Un dinamovist convins, dupa cum chiar el a recunoscut in multe randuri, Ionut Chirila este dezamagit de situatia in care a ajuns formatie din Stefan cel Mare. Antrenorul de 52 de ani spune ca managementul dezastruos din ultimii ani a adus-o pe Dinamo aici si avanseaza si o afirmatie cel putin surprinzatoare: "Dupa parerea mea, nu Ionut Negoita conduce Dinamo. (...) Cat timp Dinamo va fi condus de vechea securitate, singurul lucru frumos raman performantele istorice ale generatiilor fabuloase de jucatori pe care le-a avut si acesti suporteri incredibili pe care inca ii mai au", spune el.

Ionut Chirila a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"La Dinamo e dezastru de 5 ani. New Dinamo...

Compromisuri, interese meschine, interventii politice. Asta e rezultatul! Intrebati-i pe cei care gestioneaza Dinamo.

Dupa parerea mea, nu Ionut Negoita conduce Dinamo. Si raman aici!

Tot ce se intampla la Dinamo de 5-6 ani e inimaginabil. Toate promiscuitatea asta.

Cat timp Dinamo va fi condus de vechea securitate, singurul lucru frumos raman performantele istorice ale generatiilor fabuloase de jucatori pe care le-a avut si acesti suporteri incredibili pe care inca ii mai au.

Stiti bine la ce ma refer cand zic vechea securitate si nu mai comentam mai mult de atat", a spus Ionut Chirila la Ora Exacta in Sport.

"Nu ma mai mira ca au ajuns sa antreneze si copiii mei la Dinamo si eu nu am ajuns. Dinamo nu mai vrea o generatie cum a fost cea a lui Hildan si Tararache. Nu vrea sa produca bani. Le-am spus sa nu uite ca zecile de milioane au fost facute de jucatorii crescuti in propria pepiniera: Raducioiu, Tararache, Radu Stefan.

Cand ai un om care si-a sacrificat viata pentru Dinamo si a ajuns la maturitate... inseamna ca esti impotriva intereselor tale. Iar cand continui acest management dezastruos, inseamna ca nu tu conduci Dinamo.



Am vazut aseara un Dinamo in genunchi, o echipa macelarita din interior. Este inacceptabil ca intr-un club care se vrea performant, directorul sportiv vine si spune cu o ora inainte de meci ca el va pleca. Nu se face asa ceva!

Danciulescu, in afara ca la comanda cuiva s-a pus in fata mea, sa ma blocheze, nu cred ca a facut mare lucru.

Ca manager, sa te duci la o echipa si asa macelarita din interior si sa spui ca pleci, inseamna ca ii decapitezi pe jucatori. Lucrurile astea nu trebuiau sa se intample.

Cred ca in decizia conducerii de a-l executa, si-mi pare rau pentru el, a contat aceasta ruptura intre antrenor si un jucator exponential. Iar in 99% dintre cazurile din acest fotbal amator din Romania, se sacrifica antrenorul, nu jucatorul. Florin stia ce se intampla si trebuia sa treaca altfel peste lucrurile acestea. Dar probabil ca el a stiut dinainte ca soarta ii este pecetluita", a adaugat Ionut Chirila.