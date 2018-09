Momentul in care conducerea lui Dinamo i-a spus "pa" lui Bratu?! Alexandru David a intrat in direct si l-a contrazis pe antrenor. Ce a spus despre Nistor

Florin Bratu l-a atacat destul de dur pe Nistor dupa meciul de la Iasi, spunand ca mijlocasul "i-a distrus echipa si munca".

Florin Bratu a mai spus la conferinta de presa de dupa infrangerea de la Iasi, scor 0-1, ca este "ori eu, ori el", transmitand astfel conducerii ca trebuie sa alearga intre el sau intre mijlocasul Dan Nistor.

La scurt timp dupa, Alexandru David, presedintele lui Dinamo, a intrat in direct la o emisiune TV si l-a contrazis pe antrenor pe tema Nistor.

"Eu discut cu Nistor de cand a inceput aceasta telenovela si niciodata nu mi-a spus ca vrea sa plece la Steaua. Pot sa va spun ca de azi dimineata noi am batut palma cu Nistor pentru prelungirea contractului cu inca un an. El mai avea doi ani si i-am prelungit pentru inca unul. Inca nu s-a semnat, pentru ca am avut meci", a spus David la Digi.

Alexandru David a mai spus ca "Bratu s-a pripit" si ca "este un antrenor tanar, fara experienta".



"Aici nu mai este vorba doar despre fotbal. Cred ca Florin s-a propit, este un antrenor tanar, fara experienta. Cand castigam, castigam impreuna. Cand pierdem, pierdem impreuna. Bratu da dovada de lipsa de experienta, nu ne poate pune pe noi sa alegem. Poate ca pare surprinzator ca vorbesc eu, dar aici nu mai este vorba despre fotbal, ci despre relatii interumane. (...) Mie Nistor mi-a spus ca nu vrea sa plece la FCSB, ca vrea sa ramana la Dinamo. Nu s-a pus problema sa plece", a adaugat el.