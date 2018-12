EXCLUSIV | Impresarul lui Penedo, despre rezilierea contractului lui Dinamo: "A fost prezent si Negoita". Ce a facut patronul lui Dinamo

Portarul panamez pleaca de la Dinamo, ocupanta locului 11 in Liga 1 si eliminata din Cupa Romaniei, dar nu duce lipsa de oferte.

Astazi, Dinamo a anuntat rezilierea contractelor jucatorilor panamezi Jaime Penedo si Armando Cooper, singurii fotbalisti din Liga 1 prezenti la Campionatul Mondial din aceasta vara. Mihai Stan, impresarul roman care i-a adus in Romania pe cei doi jucatori din America Centrala, a explicat pentru Sport.ro cum s-au desfasurat tratativele cu oficialii lui Dinamo.



"Noi nu mai lucram cu Cooper, nu il mai reprezentam. Nu ai cum, te plateste clubul si tu nu il respecti, eu nu am cum sa lucrez cu asa ceva. Nu am cum sa reprezint un jucator care nu isi respecta clubul, care face probleme. Au fost niste probleme dintr-astea de comportament si eu nu pot sa imi patez imaginea, nu imi bat joc de munca mea. Am incetat contractul cu el. Eu am fost cu Jaime in alt birou, el a fost in altul, nu stiu ce s-a intamplat cu el. De cand am reziliat contractul, nu am mai vorbit cu el.



Rezilierea contractului lui Penedo a fost o chestie de comun acord, azi am incheiat un capitol din viata. Ramasese sa vedem in iarna ce facem, s-a facut iarna, suntem in decembrie… Nu s-a facut nicio presiune pe el ca sa semneze ceva, astea se practica la alte cluburi sau cu jucatori care au contracte slabe cu agentii lor. La noi nu a fost cazul, a fost o onoare sa lucram cu Jaime, mai avem niste proiecte in derulare cu el in Panama, o sa lucram acolo. Avem oferte, dar isi va lua o mica pauza. Avem oferte din MLS (n.r. - Major League Soccer, prima liga din SUA) si din zona Americii Latine, dar momentan el se gandeste sa-si ia o pauza.



Am avut oferte in vara, dar el a ales sa ramana la Dinamo si nu regreta nimeni nimic. A fost o perioada foarte frumoasa la Dinamo si ii multumim clubului Dinamo pentru aceasta experienta. Si eu, si Penedo am colaborat bine cu Dinamo. El va pleca sambata din Romania, vineri vom lua masa ca sa ne luam la revedere de la el.



E o decizie luata de comun acord, nu s-a pus niciun fel de presiune pe Jaime, sa semneze cu alt impresar, cum vad ca se speculeaza. Dinamo l-a tratat pe Jaime cu respect, exact cum a tratat si el Dinamo. Tin sa ii multumesc domnului Negoita pentru ca fost prezent si ca i-a multumit personal lui Jaime pentru ce a facut pentru Dinamo, e o dovada ca l-a apreciat. A fost o intalnire frumoasa, amiabila, toata lumea a ras, nu s-a injurat, nu s-a dat cu pumnul in masa. Ne-am inteles rapid si amiabil, Dinamo ii lasa masina si toate lucrurile lui Penedo pana pleaca, nu o sa ii ia nimic diseara.



Prin tot ce a facut acum, la reziliere, Dinamo a aratat respect fata de jucator, asa cum a facut pe tot parcursul contractului. Lui David ii multumesc, lui Balanescu, tuturor de la Dinamo... Ii multumim si lui Rednic pentru perioada in care l-a avut ca antrenor. Jaime il apreciaza foarte mult, chiar i-a spus la ultima intalnire ca il considera un antrenor foarte bun, cu o filosofie de antrenor foarte buna. Jaime ar fi vrut sa lase echipa pe loc de play-off, dar asta e viata. Nu poti sa controlezi tot in viata, mai ales ce se intampla in sport.



Noi avem jucatori buni, lucram in perioada de transferuri, dar nu stiu si nu cred ca vom mai aduce jucatori in Romania, in perioada urmatoare. Am mai propus jucatori la mai multe cluburi din Romania, am propus chiar si la Dinamo, asteptam deciziile lor. Lucram foarte mult cu cluburi de afara. Nu am ajuns la nivelul lui Becali, Manea, Prodan sau Apostu, dar incercam sa facem treaba buna", a declarat Mihai Stan pentru Sport.ro