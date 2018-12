Copos a facut anuntul dupa aparitia total neasteptata de la reunirea rapidistilor: "Categoric asa va fi! Dar Rapidul va ramane totdeauna in sufletul meu"

George Copos le-a facut o surpriza rapidistilor si a aparut astazi la reunirea acestora de final de an. Copos a transmis ca e dispus sa cedeze baza ProRapid catre Primaria Sectorului 1.

George Copos si-a facut aparitia la evenimentul de final de an al rapidistilor. Pancu & Co s-au intalnit cu primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, iar Copos a fost una dintre prezentele surpriza.

Copos si-a aratat disponibilitatea de a ceda administrarea bazei ProRapid catre PS1, apoi a spus ca a venit "pentru a face niste cadouri".

Copos: "Rapidul ramane in sufletul meu, dar nu ma voi intoarce niciodata"

Fostul patron din Giulesti, alintat candva Berlusconi, mai apoi injurat si fortat de o parte a fanilor rapidisti sa paraseasca clubul, spune ca nu se va intoarce la Rapid. Totusi, "Rapidul ramane pentru totdeauna in sufletul lui".

"Am fost la petrecerea de final de an a Rapidului, dar nici vorba sa ma intorc la Rapid. Stiu ca primarul mi-a urat bun venit, dar nu ma voi intoarce niciodata. Am fost la Rapid doar pentru a da niste cadou, pentru ca Rapid ramane farmecul vietii si va ramane mereu in sufletul meu. Vreau sa va spun ca daca nu era primarul Dan Tudorache, Rapidul poate nu mai exista deloc, nici macar in Liga a III-a. Eu, categoric nu ma voi mai intoarce niciodata, dar Rapidul va ramane in sufletul meu", a declarat Copos pentru News.ro.