Dinamo a anuntat un nou transfer! El este inlocuitorul lui Penedo - a fost crescut de Arsenal!

Are si 4 convocari in nationala Irlandei!

Dinamo continua sa faca mutari importante pe piata transferurilor - ultimul nume care a ajuns la echipa lui Mircea Rednic este Sean McDermott. Irlandezul nascut in Norvegia vine de la Kristiansund, acolo unde a aparat in 29 de partide in stagiunea precedenta.

Sean McDermott are dubla cetatenie, irlandeza si norvegiana, a evoluat pentru echipele nationale U17, U19 si U21 ale Irlandei si a fost convocat, anul trecut, la prima reprezentativa.

Format la juniorii lui Arsenal Londra, Sean McDermott a fost imprumutat la Leeds United, apoi a facut pasul, la 19 ani, in campionatul Norvegiei si a evoluat in cariera de profesionist pentru Sandnes, Start, Ullensaker si Kristiansund.