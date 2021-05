EXCLUSIV | "Ia du-te la Jocurile Olimpice cu aia saraci!" Inca un atac al lui Becali la adresa Federatiei: "Sa vina cu Citu si sa bage bani!"

Patronul FCSB se declara total nemultumit de Federatia Romana de Fotbal si de modul de lucru al acesteia.

Cu Liga 1 care se apropie de final, fotbalul romanesc se va concentra pe jocurile internationale pe care urmeaza sa le dispuse echipele nationale ale Romaniei. Cea mai mare intrebare se leaga de reprezentativa Olimpica, acolo unde Gigi Becali ameninta ca nu ii va lasa pe jucatorii de la FCSB care vor fi convocati sa se prezinte, aducand mai multe argumente in favoarea deciziei.

"Depinde de programul echipei. Federatia trebuie sa inteleaga ca noi nu facem Jocurile Olimpice, noi facem bani. Daca vor sa faca Jocurile Olimpice, sa vina statul roman, cu Citu si sa bage bani, sa faca echipa de fotbal, cum a facut Sepsi. Sepsi, de exemplu, poate sa vina Orban sa spuna: 'Ba, dati-mi pe OSK, sa merg la Jocurile Olimpice, ca am dat bani eu!'



Daca tu, Federatie, vii si iei bani, daca toti banii pe care ii iei de la UEFA, FIFA, nu dai niciun ban si ne mai obligi si sa pierdem bani. Cum sa pierdem bani adica? Sa jucam cu doi, nu conteaza, noi luam bani de la saraci, suntem stalinisti. Nu se intampla in lume asa ceva, dupa faci si fotbal feminin sa dai bani. Tu esti obligat, sclavule, sa faci fotbal feminin, bagi doi jucatori si dai jucatori la Jocurile Olimpice, dar tu bani nu stiu de unde scoti.

Nu conteaza ca joci in cupele europene sa iei bani tu. 'Sclavule, tu joci si in europene, dai si jucatori la Jocurile Olimpice, pui si doi jucatori, dai si 10% din transferuri, sclavule, ca eu asa sunt. Asa am invatat de la Stalin!' Pai, bai, tu dictatorule, ia du-te la Jocurile Olimpice cu aia saraci. Du-te cu fotbalul feminin, cu aia din Divizia C, ia de la judetene. Tu esti sclav, esti stapanit de demon daca gandesti asa", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.