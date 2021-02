EXCLUSIV | Gabi Enache, DEZAMAGIT dupa ultima experienta de la FCSB! "Am ajuns la concluzia ca nu mai aveam voie sa joc la echipa!"

Gabi Enache a fost adus de FCSB in perioada cand a avut multi jucatori indisponibili din cauza infectarilor cu COVID-19.

Transferat de urgenta inaintea meciului cu Slovan Liberec din preliminariile Europa League, Enache nu l-a convins pe Becali, astfel ca acordul nu i-a fost prelungit. Enache era legat de FCSB doar pana la finalul acestui an. Enache a jucat cu Slovan, in partida din turul 3 preliminar al EL, apoi a fost pe teren la doar cateva zile distanta, in partida cu Poli Iasi, din Liga 1. FCSB a pierdut cu 5-2 in Moldova, iar Enache a fost apoi invizibil in calculele primei echipe.

La sfarsitul anului trecut, FCSB s-a despartit de fostul jucator de la Astra, iar Gabi Enache recunoaste ca isi doreseste sa joace cel putin doi ani in afara.

"Am terminat cu FCSB. Am ceva discutii, dar nimic oficial. Am oferte din Kazahstan, Rusia, Polonia... In Romania sunt doua variante, o echipa din playoff si o echipa din playout, dar deocamdata nu ma gandesc sa mai raman in Romnaia, am spus, minimum 2 ani de zile vreau sa joc in strainatate.



Imi doresc foarte mult sa mai plec in afara doi ani. E bine pentru familia mea. Copiii o sa creasca si cand ma intorc eu o sa aiba varsta potrivita. Am ramas si cu un gust amar pentru ce s-a intamplat in Romania si tot ceea ce se intampla

Nu pot sa spun ca regret ca m-am intors la FCSB, dar sunt foarte dezamagit de ceea ce s-a intamplat. Nu a fost absolut deloc corect fata de mine si a fost o lipsa de respect.



Am venit pentru un meci-doua si apoi am ajuns la concluzia ca nu mai aveam voie sa joc la echipa, spunandu-mi toata lumea de la echipa ca e nevoie de mine. Antrenorul si staff-ul m-au ajutat foarte mult. Am avut discutii cu ei de fiecare data pe temele astea. M-au ajutat sa raman foarte bine psihic", a declarat Enache pentru ProTV.

De asemenea, Gabi Enache a vorbit si despre Liga 1.

"In Liga 1, nivelul a scazut putin. Si datorita faptului a ceea ce s-a intamplat in tara. In Romania toata lumea fuge sa mai investeasca bani in fotbal. Maximum 3-4 echipe sunt care au conditii foarte bune, dar e un lucru ingrijorator ceea ce se intampla cu suporterii care nu mai vin la stadion. Fotbalul, usor, usor, se va duce", a declarat fostul jucator de la FCSB.