Presiune uriasa pe Gabi Enache inaintea duelului FCSB - Slovan Liberec! Ce declara in urma cu cateva saptamani: "Ajunsesem sa nu ma mai uit la televizor, ma afecta foarte tare"

Gabi Enache dezvaluia in urma cu aproximativ 3 saptamani cat de dificil i-a fost in perioada in care a evoluat pentru FCSB, din cauza criticilor pe care patronul i le aducea public.

"Sincer, cred ca as fi gestionat mai bine presiunea lui Gigi Becali acum. Ajunsesem la un moment dat sa nu ma mai uit la televizor, era o presiune, pe interior ma afecta.

La prima vedere eram foarte vesel, dar ma afecta foarte tare cand mergeam acasa, de exemplu.

Eram cu sotia, cu copilul, ma afecta, dar am spus: «inchide televizorul, nu mai urmaresc sport, nu mai urmaresc ziar». Iti taie din forma chestile astea", spunea Gabi Enache, pentru ProSport.

FCSB este decimata de coronavirus, iar astazi a fost anuntat faptul ca si Dennis Man si Florin Tanase au iesit pozitivi. Fotbalistul roman a semnat o intelegere valabila pe 1 an cu echipa lui Gigi Becali. Enache a venit din postura de jucator liber de contract. Jucatorul in varsta de 30 de ani si-a reziliat contractul in septembrie cu Qyzyljar. Anamaria Prodan il impresariaza si l-a convins pe Enache sa il ajute pe Gigi Becali.

Anamaria Prodan a confirmat transferul.

"Da, a semnat acum. A semnat cu FCSB!", a declarat Anamaria Prodan la Ora Exacta in Sport.