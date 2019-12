ASTRA GIURGIU - ACADEMICA CLINCENI 3-1 | "Nu trebuie sa mai plecam urechea la ce se comenteaza de noi!" Ce spune Gabi Enache dupa victoria cu Clinceni si despre situatia financiara de la club

Astra s-a impus cu 3-1 pe teren propriu in fata celor de la Academica Cliceni si este din nou lider in Liga 1. La finalul partidei, Gabi Enache a vobit despre meci si despre situatia financiara de la club.

"Nu am avut niciun fel de problema, asa a decis antrenorul si important este ca a castigat echipa, ca am facut un joc bun si am ramas acolo sus, si 99% suntem in play-off. Asta e un moment important, atunci cand lipsesc jucatorii importanti, echipa joaca foarte bine. Suntem o echipa importanta in Liga 1, avem jucatori de calitate, nu trebuie sa mai plecam urechea la ce se comenteaza de noi. Noi demonstram pe teren, cu CFR a fost un accident.



Eu zic ca am demonstrat foarte multe pe parcursul acestui campionat. Eu imi doresc sa ramanem aceeasi pentru ca am format un grup frumos. Ma bucur foarte mult pentru cei care au inscris. Alibec a avut o perioada mai slaba, doar din pricina accidentarilor, el mereu a fost un jucator foarte bun. Este un lucru trist, sa jucam cu tribunele goale, speram sa vina mult mai mult la stadion sa ne sustina. S-a platit salariul din urma, si astazi am avut prima, speram sa se plateasca toate primele si restantele. Eu imi doresc foarte mult, este o dorinta foarte mare a mea, mai este mult pana acolo, va fi un play-off foarte greu", a declarat Enache la finalul partidei.