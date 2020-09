"Nu plec nicaieri, n-am venit pentru un meci!" Prima reactie a lui Gabi Enache dupa meciul cu Slovan Liberec

Gabriel Enache a revenit la FCSB cu doar cateva ore inainte de meciul cu Slovan Liberec.

Fundasul a fost integralist in partida din turul 3 preliminar al Europa League. La finalul meciului, Enache a declarat ca echipa a dat totul, insa cehii au avut avantajul unui joc aerian mai bun.

"Pot sa spun ca am facut un meci bun, un efort foarte mare. Cred ca nu are nimeni absolut nimic ce sa ne reproseze. Nu ne-au surprins cu absolut nimic. Noi am jucat cu trei sferturi numai copii. Am facut o prima repriza foarte buna si posesia a mers, dar au exagerat foarte tare cu mingile lungi si am avut foarte tare de suferit la jocul aerian.

Am venit cu inima deschisa, mi-am dorit foarte mult sa vin, altfel nu eram aici, mai ales cu problemele care sunt. Nu m-am gandit la focar. Ma protejez si am venit sa joc fotbal.

Voi continua. Am contract semnat si nu am venit pentru un singur meci. Nu e mentalitatea mea sa joc doar un singur meci pentru o echipa. Vreau sa joc un fotbal de calitate, vreau sa fac performanta si vreau din nou sa ma integrez la un nivel foarte inalt", a punctat fotbalistul care a semnat cu FCSB pentru un an.