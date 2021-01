ANUNT OFICIAL | Lovitura data de CFR Cluj! Omul care a lucrat 10 ani pentru FCSB a semnat cu campioana Romaniei

CFR Cluj a oficializat marti acordul cu doctorul Radu Paligora, care s-a alaturat staff-ului medical al echipei lui Edi Iordanescu.

Radu Paligora cunoaste bine Liga 1 dupa ce a activat la FCSB vreme de 10 ani in perioada 2004-2014.

"Bun venit, Radu Paligora!

Suntem bucurosi sa va anuntam ca doctorul Radu Paligora s-a alaturat staff-ului medical al echipei noastre!

Radu Paligora are o vasta experienta in medicina sportiva, activand in cariera lui la cluburile FCSB timp de 10 ani, Al Hilal timp de 1 an, Ludogorets timp de 2 ani si jumatate, iar la Al-Wasl timp de 1 an.

Ii uram bun venit si cat mai multe realizari alaturi de CFR 1907 Cluj!", a fost anuntul ardelenilor.

Edi Iordanescu a fost cel care a insistat pentru aducerea lui la echipa. Paligora este unul dintre cei mai experimentati doctori din fotbalul romanesc, iar el a ajuns la FCSB in 2004, pe vremea cand echipa era antrenata de Walter Zenga. Noul medic de la CFR a plecat de la FCSB in 2014, alaturi de Laurentiu Reghecampf in tarile arabe. In cariera el mai mai lucrat la echipe precum Al Hilal, Ludogoret si Al Wasl.