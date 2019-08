EXCLUSIV | "Eu cu baiatul ala nu as juca nici in Liga 3! Imi e o frica..." Patronul din Liga 1 care il critica pe Becali pentru titularizarea lui Vlad: "Bine ca s-a trezit macar acum"

Valeriu Iftime, seful lui FC Botosani, este de parere ca Gigi Becali poate pierde un nou titlu pe mana lui. Acesta spune ca patronul FCSB-ului a "scapat de sub control".

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, formatie care a impresionat prin jocul prestat in primele meciuri ale noului sezon, a vorbit in aceasta dimineata la PRO X. El a explicat ca tine cu FCSB in Europa pentru ca isi vede interesul. "Eu vreau ca ei sa castige bani, pentru ca asa or sa cumpere jucatori".

Iftime a spus la Ora Exacta in Sport ca Becali poate pierde inca un titlu pe mana lui. El este vinovat ca l-a titularizat pe Andrei Vlad.

Valeriu Iftime: "Eu cu Vlad nu as juca nici in Liga 3"

"Iasiul a jucat bine impotriva unui FCSB slab. Adica sa insisti cu copilul ala in poarta...eu nu inteleg. Eu nu as juca cu Vlad nici in liga a treia. Imi e o frica...

Bine ca s-a trezit acum si a zis ca il baga pe Balgradean!

Eu tin cu FCSB, ca am interesele mele. Vreau sa ajunga mai sus, sa faca rost de bani...

Imi pare rau pentru copil, ca are talie, are reflex, dar el i-a bagat in groapa de atatea ori.

In general portarii dupa 25 de ani incep sa ofere incredere, sa nu fie numai portari, dar sa stie sa dirijeze si apararea", a spus Valeriu Iftime la Ora Exacta in Sport.