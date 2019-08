Creste de la zi la zi! Noi imagini cu stadionul din Ghencea, ale carui tribune au inceput deja sa se inalte! In Giulesti se lucreaza la fundatie: FOTO

Compania Nationala de Investitii a publicat noi fotografii de pe santierele Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf.

Stadioanele Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf sunt in proces de constructie. Cele trei arene au fost selectate pentru a fi reconstruite de la zero in vederea EURO 2020.

Astazi, Compania Nationala de Investitii a publicat noi fotografii cu stadiul lucrarilor.

Cate locuri vor avea stadioanele si care vor fi costurile totale

Stadion Steaua

Capacitate: 31.254 locuri

Cost: 64.5 milioane de euro

Stadiul: au fost montate gradenele pe inelul 1, la peluze si tribuna a 2-a, iar pentru inelul doi sunt montati aproape toti stalpii





Stadion Rapid

Capacitate: 14.000 de locuri

Cost: 29 milioane de euro

Stadiul: a fost daramata in totalitate vechea arena si se toarna fundatia pentru noua constructie

Stadion Arcul de Triumf

Capacitate: 8.100 de locuri

Cost: 24 milioane de euro

Stadiul: activitatea de reconstructia a inceput la jumatatea lunii iulie si ritmul pana acum este foarte bun. Se toarna deja fundatia