ULTIMA ORA: "Ne gandim daca reclamam FCSB la comisii!" Iuliu Muresan, reactie dupa telenovela Costel Enache la FCSB

Iuliu Muresan anunta ca antrenorul Costel Enache ramane la Sibiu si spune ca oficialii formatiei ardelene se gandesc daca vor depunde plangere impotriva FCSB-ului.

Directorul executiv al clubului de fotbal FC Hermannstadt a declarat, luni, ca antrenorul Costel Enache va ramane la echipa, urmand sa analizeze daca va face plangere impotriva FCSB pentru ca a contactat un tehnician aflat sub contract.

"Ramane la Hermannstadt, suta la suta. E pe drum, vine. Am vorbit cu el, mi-a trimis si program, tot, deci nu pleaca. Nu a vorbit nimeni cu noi, ei au vorbit in mod incorect direct cu el si el a refuzat. De la clubul Steaua nu a vorbit nimeni cu mine", a declarat Muresan.

Iuliu Muresan: "Ne gandim daca vom face plangere impotriva FCSB-ului"

Oficialul gruparii sibiene a precizat ca după consultari cu membrii Consiliului Director va lua decizia daca va face sau nu plangere impotriva gruparii FCSB.

"Nu stiu daca vom face plangere, eu nu prea sunt adeptul plangerilor, dar... Eu nu prea am facut plangeri la viata mea. De corect, nu e corect ca un oficial al unui club sa discute cu un jucator sau antrenor aflat sub contract cu alt club. Dar asta e. Nu stiu acum. Sa vedem ce va spune si Consiliul Director, vom analiza, dar eu nu sunt adeptul sa pierd vremea. Pe mine ma interesa sa rezolv problema, sa ramana Costel Enache", a mai spus Muresan.

Conducerea tehnica a echipei FCSB este asigurata de antrenorul interimar Vergil Andronache, finantatorul Gigi Becali nereusind pentru moment sa gaseasca un tehnician care sa accepte postul de principal, dupa ce Bogdan Andone si-a dat demisia.

FCSB a ajuns duminica seara la al patrulea esec consecutiv in Liga I, dupa ce a fost invinsa cu scorul de 2-1 de formatia Politehnica Iasi, ocupand in acest moment pozitia a 11-a in clasament.