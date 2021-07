EXCLUSIV | "Eram convins ca e accidentat si l-am vazut cand au adus echipele. S-a terminat, normal!" Atacantul care i-a provocat cosmaruri lui Pancu

Daniel Pancu a vorbit despre perioada in care o antrena pe Poli Iasi.

Liber de contract in acest moment, Daniel Pancu a povestit un episod din perioada in care era antrenorul Politehnicii Iasi, cand echipa sa urma sa joace cu FC Arges.

Pancu si-a amintit ca se bucura de faptul ca Cephas Malele, cel mai periculos om al pitestenilor era accidentat si a ramas socat in momentul in care a mers la stadion si a observat numele atacantului in echipa de start. Acesta a dezvaluit cum s-a simtit in acel moment.

"Imi aduc aminte un episod la Iasi, s-a terminat 1-1, eram convins ca e accidentat. Am pus pe cineva sa sune la hotel sa se intereseze daca a venit Malele: 'Nu, n-a venit!'

Am fost atat de linistit la jocul ala si cand imi aduc echipele, il vad pe Malele, s-a termiant 1-1, normal, gol Malele", a spus Daniel Pancu la PRO X.