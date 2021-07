Rapid, singurul club din Romania care are propriul film! Giulestenii au lansat in premiera 'Renasterea'! Pancu, Daniel Niculae sau Voicu sunt protagonisti

Rapidul a revenit in Liga 1, iar oficialii clubului au sarbatorit asta intr-un stil inedit.

Giulestenii au lansat filmul documentar 'Renasterea', care descrie parcursul clubului, din 2017, pana in prezent, cand a reusit sa se intoarca in prima liga. De-a lungul filmului, a carui durata este de 95 de minute, apar nume importante ale clubului, precum Daniel Niculae, Victor Angelescu, Daniel Pancu, Constantin Schumacher, Vasile Maftei, Ionut Voicu si Lucian Goge.

"Ne-am intalnit mai multi, am pus bazele proiectului acesta. Produsul finit este Rapidul acesta din prima liga.

Am stabilit de comun acord, ca pentru binele tuturor, este ca Rapidul sa renasca. Cred ca a contat foarte mult ca in proiectul acesta suntem doua nume importante in istoria clubului, atat eu, cat si Pancu.

Meciul contra Stelei pe Arena Nationala va ramane mult timp intiparit in mintea microbistilor romani, si nu doar, cu atat mai mult in mintea rapidistilor", spune Daniel Niculae in documentar.

"Am fost de acord. Am luat legatura si cu capii suporterilor pentru ca si ei stiau de proiectul asta. Lumea era neincrezatoare, inclusiv ei.

La cateva zile a aparut si Nico, care la fel, si-a menifestat dorinta de a fi in proiectul asta. Eu le-am spus intentiile mele, ca o sa joc, dar la un moment dat vreau sa fiu si antrenor. Plecam cu proiectul asta la drum, iar oamenii sa aiba de ce se lega, pentru ca era vorba de Daniel Pancu, de Daniel Niculae, stiti foarte bine ce inseamna in istoria Rapidului.

Cred ca era o garantie, si pana la urma s-a dovedit o garantie, pentru ca Rapid a revenit in 4 ani in prima liga", a adaugat si Daniel Pancu.

Totodata, Ionut Voicu a vorbit despre meciul cu Steaua de pe Arena Nationala si a dezvaluit cum a trait acea partida: "A fost un moment senzational si ma bucur ca copiii mei au putut sa asiste la un asemenea meci".

Antrenorul giulestenilor a profitat de ocazie pentru a-i lauda pe suporterii giulesteni: "Am realizat un lucru maret si imens. Pentru noi, suporterii reprezinta jucatorul nr 1. Ei sunt sarea si piperul, ei te ridica, ei te coboara".