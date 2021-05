"Avem obiceiul sa dam in oamenii care sunt cazuti". Momentele de cumpana prin care a trecut Daniel Pancu in viata personala 

Daniel Pancu a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Fotbalistul roman a facut cateva dezvaluiri interesante atat despre cariera sa, dar si despre viata personala, vorbind despre momentele mai putin placute prin care a trecut de-a lungul timpului.

"Daca imi e frica de ceva in afara de Dumnezeu, mi-e frica de boala. Nu suport sa fiu bolnav, sa zac nici macar cand sunt racit. Am avut momente grele si in cariera, cand nu am fost in forma. Am mai avut evenimente nefericite si in viata personala. De curand am trecut printr-un divort. Am avut un moment greu cand am fost prins la volan sub influenta alcoolului. E un moment in care toata lumea te considera cazut. In Romania avem obiceiul sa dam in oamenii care sunt cumva cazuti.", a marturisit Pancu.

