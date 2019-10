EXCLUSIV | Edi Iordanescu, in negocieri cu o echipa milionara! Poate pleca de la Gaz Metan la echipa la care tatal sau e legenda

Edi Iordanescu ar putea pleca de la Gaz Metan.

Gaz Metan Medias a pierdut cu 0-2 meciul cu Dinamo din etapa a 13-a a Ligii I. Pentru Edi Iordanescu ar putea fi ultimul meci pe banca formatiei ardelene. Surse din zona araba noteaza ca tehnicianul de 41 de ani se afla in negocieri cu o echipa cu multi bani.

SURSE: Edi Iordanescu negociaza cu Al Ittihad

Edi Iordanescu a inceput excelent sezonul cu Gaz Metan, dar formatia medieseana a intrat intr-o criza de forma, avand 5 infrangeri in ultimele 6 meciuri, intre care si una in fata divizionarei de liga a treia Foresta Suceava, in Cupa Romaniei.

Chiar daca de mai bine de o luna Gaz Metan nu mai arata la fel de bine ca in startul de sezon, Edi Iordanescu a ajuns pe lista arabilor de la Al Ittihad, care nu mai au antrenor.

Formatie antrenata si de Anghel Iordanescu in urma cu mai bine de un deceniu, Al Ittihad se afla pe locul 8 in campionatul saudit, cu 9 puncte obtinute in 7 etape.

Pentru moment, Edi Iordanescu se afla in faza negocierilor cu sefii lui Ittihad si asteapta un semn din partea acestora.

Anghel Iordanescu a castigat Liga Campionilor Asiei cu Al Ittihad

In sezonul 2004-2005, Anghel Iordanescu a castigat Liga Campionilor Asiei, dar si Liga Campionilor Arabiei cu Al Ittihad. El este in continuare considerat o legenda a clubului.

Edi Iordanescu a mai antrenat ASA Targu Mures, Pandurii, TSKA Sofia, Astra si CFR Cluj