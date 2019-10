Nu le-au intrat suturile cu Norvegia, dar rup plasele la echipele de club! Dupa Andone, si Anton a marcat un EUROGOL in Rusia! Reusita fantastica: VIDEO

Paul Anton (28 de ani) a marcat un supergol pentru Samara in meciul cu Orenburg, din campionatul rus.

Krylia Sovetov Samara, echipa lui Paul Anton, a obtinut toate punctele din meciul cu Orenburg, dupa ce romanul de 28 de ani a marcat un eurogol. Anton a decis partida cu un sut din voleu, de la marginea careului.

In urma victoriei aduse de Anton, Krylia Sovetov Samara a ajuns pe locul 6 in Rusia, avand 17 puncte dupa 13 etape disputate.

Paul Anton este evaluat la 1.500.000 euro de site-ul de specialitate transfermarkt.de

2 goluri in 10 meciuri are Anton in acest sezon din Rusia.