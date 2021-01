EXCLUSIV | "Discursul lui este ciudat! Nu a ras niciodata de ofertele mele!" Reactia Anamariei Prodan dupa ce Gigi Becali a NEGOCIAT transferul lui Man la Parma in secret

Transferul lui Dennis Man la Parma este aproape sa se faca!

Starul de 22 de ani al lui Becali ar putea pleca de la FCSB din aceasta iarna! Oficialii Parmei i-au facut o oferta de 13 milioane plus bonusuri de doua milioane patronului pentru golgheterul din Liga 1, insa negocierile s-au oprit dupa ce Becali a cerut o garantie.

Finantatorul ros-albastrilor a luat legatura direct cu patronul Parmei dupa ce a fost ajutat la negocieri de varul sau, Giovanni Becali, in ciuda faptului ca agentul jucatorului este Anamaria Prodan.

Intr-o interventie la Digi Sport, Becali a marturisit ca a negociat cu Parma fara ca Anamaria sa stie si a ales sa ii ascunda asta, chiar si cand impresarul il sunase sa il anunte de o noua oferta a italienilor.

"Discutiile au inceput acum o luna, ei au facut oferta scrisa de 12 milioane cu bonusuri pana la 15, eu nu am acceptat, dupa care au revenit ieri. Am spus ca nu mai de vanzare, nu mai e valabila oferta, ca nu stiu ce. Si-au dat seama ca sunt pusi pe niste piste gresite, nu stiu de cine. Am vorbit si cu Giovanni, ca un fel de intermediar.

Eu nu i-am spus Anamariei ca negociam cu ei prin Giovanni. Dupa doua saptamani dupa ce am discutat, ea imi spunea ca dau 8 milioane, 10 milioane... Eu radeam, ca eu stiam ce vorbesc. M-a deranjat si i-am spus lui Giovanni sa le spuna ca jucatorul nu se vinde decat pe 15 milioane fix si ca le multumim pentru oferta", a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

Ulterior, Anamaria Prodan a comentat declaratiile patronului intr-o interventie in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport", declarand ca nu a fost deranjata de decizia lui Becali, insa discursul sau i-a ridicat cateva semne de intrebare.

"Deocamdata, despre salariu nici nu putem discuta pana nu se inteleg cluburile. Am vazut in presa ca Giovanni vorbea despre salariu, asteptam sa termine clubul negocierea, dupa sa vorbim despre partea financiara a lui Dennis.

Ma bucur pentru Gigi ca s-a apropiat foarte mult de suma dorita. El credea ca va lua banii astia, eu am spus in fiecare interventie ca Dennis merita banii. Sunt mandra ca am facut totul pentru transfer.

Cine vorbeste, intra in deal-uri si da numere de telefon ale patronilor, bravo.

Cred ca discursul avut de Gigi Becali este cumva ciudat, pentru ca Gigi nu a ras niciodata de ofertele mele, dimpotriva, le-am discutat pe fiecare. Chiar daca au fost de 5 milioane, de 10, eu le-am trimis, am considerat ca asa este normal. Cred ca asa trebuia sa faca un manager profesionist, orice oferta avuta se trimite la club si se negociaza.

Foarte multe echipe l-au mai vrut pe Dennis, inca nu s-a inchis tranzactia, nu as vrea sa vorbesc. Cand fac o promisiune cuiva, ma tin de ea pana mor. Asa am crescut, asa am fost educata. Cat timp Gigi Becali m-a rugat sa nu vorbesc despre ofertele trimise catre club, nu o voi face.

Dupa ce se termina transferul, daca imi va permite sa vorbesc, am sa o fac. E o chestie de respect fata de el si fata de cluburi, care m-au rugat sa nu divulg in cazul in care tranzactiile nu se fac", a spus Anamaria Prodan la PRO X.