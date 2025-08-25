Alessandro Bastoni (minutul 18), Marcus Thuram (minutele 36 și 62), Lautaro Martinez (minutul 52) și Ange-Yoan Bonny (minutul 72) au fost cei care au marcat pentru Inter Milano.



Cristi Chivu, nota 7,5 după debutul la Inter



Cristi Chivu (44 de ani) a avut parte de un debut perfect în Serie A la noua sa echipă. Inter Milano și-a zdrobit adversara, fără drept de apel, iar antrenorul român a fost imediat lăudat de presa din Italia.



După acest meci, publicația italiană Fcinternews.it i-a acordat antrenorului român nota 7,5, cu mențiunea că meciul cu Torino este unul ”simbolic” pentru mandatul său ca antrenor la Inter.



”'Nu te poți întoarce ca să schimbi începutul, dar poți să schimbi sfârșitul', a fost motto-ul său, ștergând amărăciunea unui sezon încheiat fără titluri. Și trebuia să înceapă de undeva: victoria zdrobitoare din această seară, un simbolic 5-0, nu va fi răspunsul tuturor îndoielilor, dar ajută”, au scris italienii.



Meciul dintre Inter și Torino a înregistrat cel mai categoric succes al debutului de sezon din Serie A. Astfel, cu un golaveraj superior, echipa lui Cristi Chivu a urcat direct pe primul loc.



În următoarea etapă, Inter Milano va juca tot pe teren propriu, împotriva celor de la Udinese, echipa la care evoluează alt român, Răzvan Sava.

