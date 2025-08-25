VIDEO EXCLUSIV Rio Ngumoha a amuțit St. James’ Park! La doar 16 ani, a devenit cel mai tânăr marcator din istoria lui Liverpool

Newcastle și Liverpool au oferit un meci de poveste în Premier League, încheiat cu victoria „cormoranilor”, scor 2-3. Partida s-a văzut în exclusivitate pe VOYO, platforma care transmite integral campionatul Angliei.

Deși Newcastle a jucat în inferioritate numerică din minutul 45+3, după eliminarea lui Anthony Gordon, echipa lui Eddie Howe a reușit să revină de la 0-2 și să egaleze în minutul 88 prin Osula. Totul părea să ducă spre un rezultat de egalitate, dar povestea serii abia începea.

Rio Ngumoha a amuțit St. James’ Park! 

În minutul 90+10, după o combinație Mohamed Salah - Szoboszlai, mingea a ajuns la Rio Ngumoha. Puștiul minune al lui Liverpool a șutat din prima și a adus victoria, devenind cel mai tânăr marcator din istoria clubului, la doar 16 ani.

Rio Chima Ngumoha Adigun, născut la Londra din părinți nigerieni, este considerat unul dintre cele mai mari talente ale fotbalului englez. Crescut la academia lui Chelsea, a semnat în 2024 cu Liverpool, club care, prin antrenorul Arne Slot, i-a oferit șansa să debuteze la cel mai înalt nivel.

