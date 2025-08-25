Deși Newcastle a jucat în inferioritate numerică din minutul 45+3, după eliminarea lui Anthony Gordon, echipa lui Eddie Howe a reușit să revină de la 0-2 și să egaleze în minutul 88 prin Osula. Totul părea să ducă spre un rezultat de egalitate, dar povestea serii abia începea.



Rio Ngumoha a amuțit St. James’ Park!



În minutul 90+10, după o combinație Mohamed Salah - Szoboszlai, mingea a ajuns la Rio Ngumoha. Puștiul minune al lui Liverpool a șutat din prima și a adus victoria, devenind cel mai tânăr marcator din istoria clubului, la doar 16 ani.

