Astfel, echipa calificată în faza principală a competiției se va decide în urma returului de la București, programat joi, de la 21:30, LIVE pe VOYO.



Fost campion al României cu FCSB, Florin Gardoș crede că Gigi Becali va face o schimbare la nivelul băncii tehnice dacă echipa sa nu se va califica în faza principală din UEFA Europa League.



Înainte de startul acestui sezon, Becali a fixat ca obiectiv intrarea în Champions League. Echipa sa are deja asigurată prezența în Conference League, dar sumele de bani provenite din acea competiție nu se vor ridica la nivelul cerințelor omului de afaceri.



Florin Gardoș: ”Nu e vina lor, dar antrenorul e scos vinovat”



„(n.r. - Va renunța la Elias Charalambous și Mihai Pintilii dacă nu se obține calificarea joi?) Eu cred că da. Cu toate că au fost performanțe bune și consider că vina nu e a lor, în niciun caz, asta e!

La un moment dat, trebuia să faci ceva. De obicei, antrenorul e scos vinovat”, a spus Gardoș, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.



FCSB nu o duce mai bine nici în campionat. Are cinci puncte după șapte etape și este la 14 puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.



În următoarea etapă, campioana va avea un alt test important, pe terenul celor de la CFR Cluj, o altă echipă ”cu pretenții” care trece printr-o serie dezastruoasă.

