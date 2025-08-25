FCSB va trebui să se descurce o perioadă îndelungată fără unul dintre jucătorii săi de bază.
Joyskim Dawa (29 de ani) s-a accidentat la finalul lunii martie, în meciul Camerunului cu Eswatini, scor 0-0, iar diagnosticul a fost unul dintre cele mai dure pentru un fotbalist: ruptură a ligamentelor încrucișate la genunchi.
Fix ce nu voia FCSB să audă! Dawa e OUT până în toamnă
O astfel de accidentare presupune, în cele mai multe cazuri, o recuperare de lungă durată. Oficialii roș-albaștrilor au vorbit despre o absență de minimum șase luni, însă analiza unui terapeut specializat în recuperare sportivă arată că perioada poate fi chiar mai mare.
Un expert în reabiltare sportivă a explicat pentru Sport.ro că în cel mai optimist scenariu, Dawa ar putea reveni în luna octombrie, însă cel mai probabil fundașul va fi apt abia spre finalul lunii noiembrie.
Procesul de refacere pentru o ruptură de ligament încrucișat anterior presupune intervenție chirurgicală urmată de luni întregi de fizioterapie și antrenamente progresive.
O revenire grăbită ar fi extrem de riscantă, pentru că ar crește șansele unei recidive sau chiar a unei noi accidentări.
Tocmai de aceea, perioada de șapte luni este considerată realistă, pentru a asigura stabilitatea genunchiului și pentru a-l readuce pe camerunez la capacitate maximă.