FCSB va trebui să se descurce o perioadă îndelungată fără unul dintre jucătorii săi de bază.



Joyskim Dawa (29 de ani) s-a accidentat la finalul lunii martie, în meciul Camerunului cu Eswatini, scor 0-0, iar diagnosticul a fost unul dintre cele mai dure pentru un fotbalist: ruptură a ligamentelor încrucișate la genunchi.



Fix ce nu voia FCSB să audă! Dawa e OUT până în toamnă



O astfel de accidentare presupune, în cele mai multe cazuri, o recuperare de lungă durată. Oficialii roș-albaștrilor au vorbit despre o absență de minimum șase luni, însă analiza unui terapeut specializat în recuperare sportivă arată că perioada poate fi chiar mai mare.

