Întrebată care a fost cel mai mare comision încasat, impresara nu s-a ferit să dea un exemplu concret: mutarea lui Nicolae Stanciu în Arabia Saudită.
„Cel mai mare comision l-am avut la Nicolae Stanciu, când l-am dus în Arabia Saudită. Eu am prins 10% din contract. Știa FIFA, nu mai puteam să luăm la sacoșă”, a spus Prodan la Fața la Joc.
Stanciu pleca în Arabia pe 10 milioane de euro
Transferul lui Stanciu de la Sparta Praga la Al-Ahli Jeddah, în ianuarie 2019, a fost intens discutat la acea vreme.
Oficial, mutarea a fost evaluată la 10 milioane de euro, devenind una dintre cele mai mari sume plătite pentru un fotbalist român.
În Arabia Saudită, mijlocașul a semnat un contract de 2,14 milioane de euro pe sezon, ceea ce înseamnă că Anamaria Prodan a încasat aproximativ 214.000 de euro din această tranzacție.