EXCLUSIV „Care a fost cel mai mare comision încasat?” Răspunsul Anamariei Prodan

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Anamaria Prodan a fost invitata specială a emisiunii Fața la Joc, moderată de Costin Ștucan, unde a vorbit deschis despre cariera sa de impresar și despre marile transferuri realizate.

TAGS:
anamaria prodanNicolae Stanciufata la joc
Din articol

Întrebată care a fost cel mai mare comision încasat, impresara nu s-a ferit să dea un exemplu concret: mutarea lui Nicolae Stanciu în Arabia Saudită.

„Cel mai mare comision l-am avut la Nicolae Stanciu, când l-am dus în Arabia Saudită. Eu am prins 10% din contract. Știa FIFA, nu mai puteam să luăm la sacoșă”, a spus Prodan la Fața la Joc.

  • Vlcsnap 2025 08 25 23h40m30s759
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Stanciu pleca în Arabia pe 10 milioane de euro

Transferul lui Stanciu de la Sparta Praga la Al-Ahli Jeddah, în ianuarie 2019, a fost intens discutat la acea vreme.

Oficial, mutarea a fost evaluată la 10 milioane de euro, devenind una dintre cele mai mari sume plătite pentru un fotbalist român.

În Arabia Saudită, mijlocașul a semnat un contract de 2,14 milioane de euro pe sezon, ceea ce înseamnă că Anamaria Prodan a încasat aproximativ 214.000 de euro din această tranzacție.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat s-a prezentat îngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț în Monitorul Oficial ca să obțină duplicat la CIV
Un bărbat s-a prezentat &icirc;ngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț &icirc;n Monitorul Oficial ca să obțină duplicat la CIV
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;I-am zis că e vrăjeală!&rdquo; Zicu a dezvăluit discuția cu Vidican de la Hermannstadt - Farul
”I-am zis că e vrăjeală!” Zicu a dezvăluit discuția cu Vidican de la Hermannstadt - Farul
Edi Iordănescu răm&acirc;ne fără un om de bază! Vedeta lui Legia semnează cu AS Roma
Edi Iordănescu rămâne fără un om de bază! Vedeta lui Legia semnează cu AS Roma
&rdquo;Eu m-aș duce la el!&rdquo; Basarab Panduru &icirc;l avertizează pe Varga: &rdquo;Mandorlini e doar o soluție de pană!&rdquo;
”Eu m-aș duce la el!” Basarab Panduru îl avertizează pe Varga: ”Mandorlini e doar o soluție de pană!”
ULTIMELE STIRI
Rio Ngumoha a amuțit St. James&rsquo; Park! La doar 16 ani, a devenit cel mai t&acirc;năr marcator din istoria lui Liverpool
Rio Ngumoha a amuțit St. James’ Park! La doar 16 ani, a devenit cel mai tânăr marcator din istoria lui Liverpool
Newcastle - Liverpool 2-3 a fost pe VOYO! Ngumoha a devenit cel mai t&acirc;năr marcator din istoria &rdquo;Cormoranilor&rdquo;
Newcastle - Liverpool 2-3 a fost pe VOYO! Ngumoha a devenit cel mai tânăr marcator din istoria ”Cormoranilor”
Nota primită de Cristi Chivu, după debutul perfect la Inter Milano &icirc;n Serie A
Nota primită de Cristi Chivu, după debutul perfect la Inter Milano în Serie A
&rdquo;Istorie!&rdquo; Anamaria Prodan a spus dacă Gigi Becali ar trebui să schimbe antrenorii la FCSB
”Istorie!” Anamaria Prodan a spus dacă Gigi Becali ar trebui să schimbe antrenorii la FCSB
Inter &ndash; Torino 5-0! Debut de spectacol pentru Chivu la primul meci &icirc;n campionat
Inter – Torino 5-0! Debut de spectacol pentru Chivu la primul meci în campionat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

&bdquo;Epavă!&ldquo;: jucătorul pe care Gigi Becali regretă profund că l-a luat

„Epavă!“: jucătorul pe care Gigi Becali regretă profund că l-a luat

Fix ce nu voia FCSB să audă! Fotbalistul e OUT p&acirc;nă &icirc;n toamnă

Fix ce nu voia FCSB să audă! Fotbalistul e OUT până în toamnă

FCSB, greșeala care explică prăbușirea: ce a putut să facă echipa campioană, &icirc;n vară

FCSB, greșeala care explică prăbușirea: ce a putut să facă echipa campioană, în vară

Elias Charalambous, OUT de la FCSB dacă ratează calificarea &icirc;n Europa League? &rdquo;Trebuie să faci ceva&rdquo;

Elias Charalambous, OUT de la FCSB dacă ratează calificarea în Europa League? ”Trebuie să faci ceva”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se ad&acirc;ncește

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

Un bărbat s-a prezentat &icirc;ngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț &icirc;n Monitorul Oficial, ca să obțină duplicat al CIV

stirileprotv Un bărbat s-a prezentat îngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț în Monitorul Oficial, ca să obțină duplicat al CIV

Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: &bdquo;Atacurile ucrainene pun &icirc;n pericol securitatea nucleară&rdquo;

stirileprotv Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: „Atacurile ucrainene pun în pericol securitatea nucleară”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!