Fotbalistul aparut astazi la antrenamentul FCSB-ului! Se va antrena sub comanda lui Teja, dar nu poate juca pana in iulie

Ultima achizitie a FCSB-ului s-a alaturat lotului echipei. El nu va putea juca insa pana la vara. FCSB se dueleaza luni seara cu Sepsi OSK.

Claudiu Belu la FCSB. Ultima achizitie a ros-albastrilor, fundasul Claudiu Belu-Iordache, s-a alaturat lotului lui Mihai Teja. El se va antrena alaturi de Gnohere, Tanase si Coman pana la vara, dar nu poate juca.

Belu a semnat cu FCSB din postura de jucator liber, Astra reziliindu-i imediat contractul.



"Belu vine la echipa, asa am dat ordin. Am zis sa vina baiatul si sa se antreneze", a spus Becali in urma cu doar cateva zile la PRO X.

In varsta de 25 de ani, Claudiu Belu este cotat la 1 milion de euro de transfermarkt.

El a mai jucat la ACS Poli, Chiajna, ASA Targu Mures si Astra.