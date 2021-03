"Se vor intalni cu Gigi Becali pentru a face transferul!" Ce club INSISTA pentru Morutan! Suma incredibila pe care o cere patronul FCSB-ului

Olimpiu Morutan este unul dintre fotbalistii pe care Gigi Becali viseaza sa incaseze o suma importanta de bani.

Forma buna in care s-a aflat in acest sezon l-a adus pe Morutan in atentia mai multor echipe importante din Europa. Pe urmele celui mai bun pasator din Liga 1 se afla, printre altele, Galatasaray, Atalanta, Rennes si Bayer Leverkusen.

Jurnalistii turci au scris ca Galata este cea mai determinata echipa sa ii obtina semnatura: "Oficialii lui Galatasaray se vor intalni cu seful FCSB-ului pentru a face transferul", au notat cei de la Aslanarenasi.

Mijlocasul a reusit in acest sezon, in 23 de meciuri, 6 goluri si 12 assist-uri.

Olimpiu Morutan, cotat la doua milioane de euro de catre site-ul transfermarkt.com, este evaluat de Gigi Becali la 20 de milioane de euro, suma pe care vrea sa o incaseze de pe urma mutarii lui.