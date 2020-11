EXCLUSIV | COVID-19 loveste din nou Liga 1: "Da, avem 4 cazuri!"

Ioan Andone a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Oficialul de la FC Voluntari a dezvaluit ca la echipa elfoveana au fost descoperite 4 cazuri de coronavirus.

"Da, avem 4 cazuri. Ne-am testat toti, chiar de la testare vin si eu si toti jucatorii pentru ca avem 4 cazuri. Pana acum am fost un caz fericit. Eu spun ca am fost norocosi pana acum. Am scapat de primul val, nu am avut niciunul. In al doilea val am avut doi maseuri, iar acum avem 4 jucatori.

Sper ca diseara sa salvam restul jucatorilor. Numai cei 4 sa fie ca sa putem juca, cat de cat, sa avem o echipa competitiva in meciul cu Gaz Metan de duminica din Cupa", a declarat Ioan Adone pentru PRO X.