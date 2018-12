EXCLUSIV! CFR ii ia fata lui Becali si face primul transfer de la Gaz Metan! Ce jucator ajunge in Gruia

Becali l-a luat pe Mihai Teja de la Gaz Metan si vrea si cei mai buni jucatori de la Medias.

In timp ce Becali il prezenta pe Teja la FCSB, CFR Cluj negcoia transferul lui David Caiado in Gruia. Antonio Conceicao este omul care l-a propus pe Caiado la CFR, fiind antrenorul care l-a transferat pe jucator in prima liga portugheza, la Trofense.

Caiado a mai negociat cu Dinamo si Craiova, iar din vara e liber de contract. El prefera sa i se alature lui Conceicao la CFR, sustin sursele www.sport.ro.

Campioana vrea intariri din aceasta iarna pentru lupta cu FCSB din playoff. CFR Cluj are 6 puncte in fata ros-albastrilor in pauza de iarna, dupa victoria cu 2-0 din derby-ul de pe National Arena.

Caiado nu e singurul jucator care o paraseste pe Gaz Metan in aceasta iarna. Fofana si Ivanov sunt aproape de FCSB, la fel si Fortes, daca Gnohere va fi vandut. Darius Olaru este monitorizat de multe cluburi straine, intre care si Borussia Dortmund sii ar putea fi cedat pentru o oferta buna.