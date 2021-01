EXCLUSIV | "L-au terorizat pe Dennis! L-au obligat sa semneze sa mearga Giovanni cu el!" Dezvaluiri INCREDIBILE facute de Anamaria Prodan! Ce mesaj i-a trimis Man inainte sa plece la Parma

Scandal monstru in fotbalul romanesc dupa transferul lui Dennis Man la Parma.

Extrema FCSB va semna cu Parma dupa ce Becali s-a inteles cu patronul italienilor. Pentru transfer, patronul FCSB va primi 13 milioane de euro, Man devenind astfel cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.

Cu toate astea, mutarea a declansat un adevarat razboi din cauza ca finantatorul a apelat la Giovanni Becali pentru a intermedia transferul, fara sa o anunte pe Anamaria Prodan, care negocia si ea, la randul ei, cu oficialii Parmei.

Impresarul a dezvaluit in exclusivitate in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" ca Gigi si Giovanni Becali l-ar fi obligat pe Dennis Man sa renunte la colaborarea cu ea, insa in momentul in care jucatorul a refuzat, l-au pus sa semneze o hartie prin care Giovanni urma sa il reprezinte doar pentru concretizarea transferului la Parma.

Tototdata, Anamaria a dezvaluit si ce mesaj i-a trimis Dennis.

"Ieri l-au terorizat pe Dennis sa renunte la mine si sa semneze cu ei. Erau disperati, tatal lui si Dennis i-au spus ca nu vor rupe contractul cu mine, l-au obligat sa semneze o hartie pe doua zile, sa mearga cu el Giovanni.

Dennis mi-a zis asa: 'Nu are cum sa ma oblige nimeni sa semnez cu Giovanni Becali, eu sunt sub contract cu dumneavoastra!'. Tatal lui mi-a zis ca nu credea vreodata ca pleaca de la Steaua asa urat.

Vedem daca va castiga atat, noi am solicitat 1.5 milioane net, vedem ce se intampla", a spus Anamaria Prodan la PRO X.