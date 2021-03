Steaua bate Progresul si cursa pentru promovare e nebuna, nebuna de tot in C! Cum arata clasamentul in lupta cu FCSB

Steaua s-a impus cu 2-0 pe terenul Progresului Spartac dupa golurile lui Mihaescu si Huiban.

Stelistii au avut emotii in startul partidei, dupa ce Sandu si Ohaci au ratat sanse de gol pentru Progresul. Reusita lui Mihaescu, marcator dupa o minge sarita din transversala in urma unei lovituri libere batute de Pacionel, a facut insa liniste pe stadionul din Intrarea Vrabiei. Dupa pauza, Huiban a punctat in minutul 57 si a stabilit scorul final.

Steaua

1. Ștefan Mușat, 18. George Călințaru, 55. Walace da Silva, 4. Dean Beța, 13. Adrian Ilie - 6. Mădălin Mihăescu, 10. Rareș Enceanu - 7. Florin Răsdan, 9. Emilian Pacionel, 11. Dragoș Huiban - 77. Remus Chipirliu.

Rezerve: 12. Raul Bălbărău, 14. Robert Neacșu, 16. Antonio Vlad, 30. Liviu Băjenaru, 31. Cezar Mihalache, 90. Alexandru Zaharia, 89. Ovidiu Morariu, 5. Sergiu Bactăr, 47. Dragoș Nicolae.

Clasament Liga 3:

1. Steaua 12m 30p

2. FCSB 2 12m 27p

3. Progresul 12m 19p

Tweet Steaua FCSB Citeste si: