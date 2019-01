"O sa vina Cristea!" Becali a pregatit un transfer pentru PLAYOFF! Cum isi ia fundas la FCSB

Becali e convins ca il va aduce pe Iulian Cristea de la Gaz Metan in timpul sezonului.

FCSB s-a inteles cu Iulian Cristea de la Gaz Metan Medias pentru un contract din vara, cand fundasul devine liber de contract. Becali vrea sa-l ia inca din aceasta iarna de la Gaz Metan si ofera 100.000 de euro, suma refuzata de cei de la Medias.

Becali vrea sa revina cu oferta de 100.000 euro dupa cele patru meciuri ramase din sezonul regulat, inainte de inceputul playoff-ului.



"O sa vina Cristea, ei joaca astea patru meciuri si apoi o sa ia suta de mii. Edi zice ca nu vine pentru ca e negociator, spera sa obtina mai mult. Dar o sa vada ca nu dau mai mult. Edi e baiat desteapt, ca am inteles ca el e manager. El propune la consiliu de administratie, iar ei il asculta, e profesionist si e si baiat destept", a spus Becali la PROX.

Becali are in plan sa dubleze salariile de la FCSB pentru a se putea lupta cu sanse la grupele Champions League.

"Nu ai pe cine sa iei din Romania, sunt dispus sa platesc mult pe transferuri. In planul meu in viitor e sa ajungem in Liga Campionilor in grupe si apoi sa dublez salariile. Nu poti sa ai salarii de 10.000 si sa te bati cu aia care au 5 milioane. E greu. Si asta e un element care influenteaza. Situatia finaciara ii afecteaza pe jucatori. Daca le dau 30.000 pe luna, banii ii fac sa se pregateasca mai bine, mai profesionist. Stoian are 20.000 pe luna", a spus Becali la PROX.