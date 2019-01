Primul jucator dat afara de la Dinamo care rupe tacerea! Intepatura pentru Rednic: "6 luni neplacute, nu am primit sanse! Suporterii nu m-au agreat"

Mircea Axente (31 de ani) a fost dat afara de Rednic de la Dinamo. Atacantul spune ca nu a primit sanse, desi a inceput sezonul destul de bine.

Dinamo i-a reziliat intelegerea lui Mircea Axente, atacant in varsta de 31 de ani, dupa ce Rednic a decis ca nu mai are nevoie de serviciile acestuia. Axente spune acum ca antrenorul nu i-a oferit suficiente sanse pentru a demonstra ca merita sa ramana.

Axente a jucat 26 de meciuri si a dat 5 goluri in doua aventuri avute la Dinamo.

"Au fost 6 luni neplacute, pentru ca imi doresc sa joc mult mai mult. Din pacate, consider ca nu am avut suficiente sanse, chiar daca s-au spus ca as fi primit. Ce pot sa zic, in cele din urma ne-am despartit de comun acord, le urez succes in continuare si sa isi indeplineasca obiectivele.

Da, regret ca aventura se incheie asa, am nimerit si prima data cand am fost la Dinamo, au fost schimbari la nivelul conducerii si nu am reusit nici atunci sa joc mai mult. Am venit acum cu mult entuziasm, din pacate, nu am fost primit atat de bine.

Se stie ca de la inceput o parte din suporteri care nu m-au agreat, din pacate. Cred eu ca am inceput destul de bine sezonul, insa, din motive pe care nu le-am inteles foarte bine, la un moment dat nu am mai jucat. Nu a existat comunicare foarte multa intre noi si conducere. Asta am simtit. M-am uitat si la colegii mei din vestiar. Exista o presiune care nu face bine", a spus Mircea Axente la Telekom.