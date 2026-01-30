Număr unu mondial, bielorusa Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a învins-o pe Elina Svitolina (31 de ani, 12 WTA), în semifinalele turneului de mare șlem de la Melbourne, scor 6-2, 6-3.

După mingea de meci fructificată, imaginile televizate în direct arată cum sportiva din Belarus ar fi privit spre adversara sa din Ucraina și ar fi spus un reprobabil, „f**k you!”, în engleză, într-un gest greu de crezut și mai dificil de acceptat.

Sabalenka ar fi înjurat-o pe Svitolina, după ce a învins-o în semifinalele Openului Australian

Calificată pentru a patra oară consecutiv în finala Openului Australian, Aryna Sabalenka s-ar fi putut declara ofensată de refuzul Elinei Svitolina de a-i strânge mâna la fileu, salut pe care ucraineanca Svitolina îl neagă tuturor adversarelor din Federația Rusă ori Belarus pe care le întâlnește în circuitul WTA, de la începutul invaziei rusești în țara vecină din 24 februarie 2022.

În plus, Svitolina a declinat și protocolul de a se poza alături de adversara ei, Sabalenka, înainte de startul meciului.

