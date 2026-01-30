VIDEO Prea mare ca să fie penalizată? Imagini incriminatoare cu Sabalenka: ar fi blestemat-o pe ucraineanca Svitolina, după ce a învins-o în semifinalele Openului Australian

Prea mare ca să fie penalizată? Imagini incriminatoare cu Sabalenka: ar fi blestemat-o pe ucraineanca Svitolina, după ce a învins-o în semifinalele Openului Australian Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aryna Sabalenka, prestație convingătoare pe terenul de tenis, dar comportamentul său rămâne un semn de întrebare.

TAGS:
Aryna SabalenkaAustralian Open 2026Elina SvitolinaTenis WTA
Din articol

Număr unu mondial, bielorusa Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a învins-o pe Elina Svitolina (31 de ani, 12 WTA), în semifinalele turneului de mare șlem de la Melbourne, scor 6-2, 6-3.

După mingea de meci fructificată, imaginile televizate în direct arată cum sportiva din Belarus ar fi privit spre adversara sa din Ucraina și ar fi spus un reprobabil, „f**k you!”, în engleză, într-un gest greu de crezut și mai dificil de acceptat.

Sabalenka ar fi înjurat-o pe Svitolina, după ce a învins-o în semifinalele Openului Australian

Calificată pentru a patra oară consecutiv în finala Openului Australian, Aryna Sabalenka s-ar fi putut declara ofensată de refuzul Elinei Svitolina de a-i strânge mâna la fileu, salut pe care ucraineanca Svitolina îl neagă tuturor adversarelor din Federația Rusă ori Belarus pe care le întâlnește în circuitul WTA, de la începutul invaziei rusești în țara vecină din 24 februarie 2022.

În plus, Svitolina a declinat și protocolul de a se poza alături de adversara ei, Sabalenka, înainte de startul meciului.

Niciun comunicat din partea Openului Australian, după momentul suspect

Lesne de înțeles de ce, într-un context atât de important sportiv, imaginile cu Aryna Sabalenka s-au viralizat pe rețelele sociale.

Oficialii turneului nu au anunțat niciun comunicat ori răspuns oficial referitor la acest moment, iar Sabalenka este așteptată să joace marea finală a turneului feminin sâmbătă, 31 ianuarie, împotriva Rybakinei, într-o reeditare a ultimului act al competiției din 2023.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka blr f ao 26
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Gestul făcut de CSA după motivarea deciziei ÎCCJ în procesul pentru palmaresul Stelei. „FRF este obligată”
Gestul făcut de CSA după motivarea deciziei ÎCCJ în procesul pentru palmaresul Stelei. „FRF este obligată”
ULTIMELE STIRI
S-a întâmplat o nebunie! Alcaraz îl bate pe Zverev după 5 ore și jumătate, în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian
S-a întâmplat o nebunie! Alcaraz îl bate pe Zverev după 5 ore și jumătate, în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian
Darius Olaru, categoric după remiza cu Fenerbahce: ”Nu ratam dacă eram într-o perioadă mai bună” + Unde ”stă prost” FCSB
Darius Olaru, categoric după remiza cu Fenerbahce: ”Nu ratam dacă eram într-o perioadă mai bună” + Unde ”stă prost” FCSB
Metaloglobus a adus un atacant francez de 1,93 metri chiar înaintea meciului cu CFR Cluj!
Metaloglobus a adus un atacant francez de 1,93 metri chiar înaintea meciului cu CFR Cluj!
Final de sezon european pentru România! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA
Final de sezon european pentru România! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA
FCSB plânge: tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League! Răzvan Lucescu, Andrei Ionuț Radu și un fotbalist român surpriză își află adversarele
FCSB plânge: tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League! Răzvan Lucescu, Andrei Ionuț Radu și un fotbalist român surpriză își află adversarele
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League

O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“

Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“



Recomandarile redactiei
S-a întâmplat o nebunie! Alcaraz îl bate pe Zverev după 5 ore și jumătate, în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian
S-a întâmplat o nebunie! Alcaraz îl bate pe Zverev după 5 ore și jumătate, în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian
Final de sezon european pentru România! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA
Final de sezon european pentru România! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA
Metaloglobus a adus un atacant francez de 1,93 metri chiar înaintea meciului cu CFR Cluj!
Metaloglobus a adus un atacant francez de 1,93 metri chiar înaintea meciului cu CFR Cluj!
Mircea Lucescu a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu
Mircea Lucescu a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu
Darius Olaru, categoric după remiza cu Fenerbahce: ”Nu ratam dacă eram într-o perioadă mai bună” + Unde ”stă prost” FCSB
Darius Olaru, categoric după remiza cu Fenerbahce: ”Nu ratam dacă eram într-o perioadă mai bună” + Unde ”stă prost” FCSB
Alte subiecte de interes
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
Ana Bogdan, eliminată de la Roland Garros! România nu mai are nicio reprezentantă
Ana Bogdan, eliminată de la Roland Garros! România nu mai are nicio reprezentantă
Victorie mare! Ana Bogdan o învinge dramatic pe Elina Svitolina și ține România în joc, în barajul cu Ucraina
Victorie mare! Ana Bogdan o învinge dramatic pe Elina Svitolina și ține România în joc, în barajul cu Ucraina
CITESTE SI
Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

stirileprotv Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

stirileprotv Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

stirileprotv România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!