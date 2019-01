Daca il vinde pe Man, Becali are deja inlocuitor! Transferul de urgenta pus la cale de patronul FCSB! Pretul: 500.000 euro

Gigi Becali anunta ca e gata sa faca cel mai mare transfer din istoria Romaniei si spune ca are "oferta pe care a cerut-o" pentru Dennis Man.

Becali a anuntat astazi sosirea lui Adrian Stoian, de la Crotone, si a dezvaluit ca l-ar putea vinde pe Dennis Man pentru o suma record. "Marea surpriza e ca cineva a facut o oferta pentru Man. Exact suma pe care am cerut-o eu", a spus Becali pentru ProTV si www.sport.ro

Daca il va vinde pe Dennis Man, Becali are deja un inlocuitor pentru tanarul fotbalist. Un jucator din Liga I l-a impresionat.

Digisport scrie ca Becali a pus ochii pe italianul Diego Fabbrini, de la FC Botosani. In varsta de 28 de ani, Fabbrini a intrat in ultimele 6 luni de contract si cere un salariu lunar de 15.000 euro. Botosaniul cere 500.000 euro pentru a-l lasa inca de pe acum pe Fabbrini sa plece.

"Fabbrini e un jucator care imi place. Si lui Teja ii place de el. Nu am discutat inca cu Iftime. Am vazut ca el a spus ca are oferte. Dar e un jucator care imi place", a spus Becali la Digi.