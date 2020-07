EXCLUSIV! Absolut DRAMATIC! Momentul uitat din cariera lui George Ogararu: "M-a DURUT mai mult decat meciul cu Middlesbrough!"

George Ogararu a facut parte din echipa Stelei care ajungea in 2006 pana in semifinalele Cupei UEFA.

Steaua lui Olaroiu era eliminata de Middlesbrough in semifinalele Cupei UEFA, desi avea la un moment dat 3-0 la general! Dupa 1-0 la Bucuresti, ros-albastrii aveau 2-0 in deplasare, insa chiar inainte de pauza a inceput cosmarul, iar in final englezii au castigat cu 4-2 si s-au calificat in finala.

Unul dintre componentii echipei de atunci era George Ogararu, fundasul dreapta care s-a transferat ulterior la Ajax Amsterdam. Ogararu a dezvaluit ca episodul Middlesbrough nu a fost cea mai mare dezamagire a carierei sale!

"In primul an jucat in Olanda, am pierdut campionatul la golaveraj! Eram la egalitate cu PSV, dar am pierdut titlul pentru doar un gol", a spus Ogararu la Pro X.

Fostul fotbalist al lancierilor face referire la editia 2006-2007 a Eredivisie, cand PSV si Ajax au terminat campionatul cu cate 75 de puncte. Campioni au iesit cei din Eindhoven, pentru ca au avut un golaveraj superior cu un gol! +50 fata de +49! Ajax avea cel mai bun atac al campionatului, reusind sa inscrie 84 de goluri, fata de 75 inscrise de PSV, insa echipa din Eindhoven a compoensat prin cea mai performanta aparare. PSV primise doar 25 de goluri, cu zece mai putine decat Ajax.

La dezamagirea lui Ogararu a contribuit si victoria directa pe care Ajax o obtinea in partida din PSV, chiar pe stadionul rivalilor la titlu! In martie 2007, Ajax isi umilea rivala cu 5-1 in deplasare.

Din lotul lui Ajax Amsterdam faceau atunci parte, in afara de Ogararu, jucatori precum Stekelenburg, Jaap Stam, Thomas Vermaelen, Klaas-Jan Huntelaar, Wesley Sneijder, Edgar Davids, Dennis Rommedahl, Nicolae Mitea sau Ryan Babel!