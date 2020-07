Scandal IMENS la CSA Steaua! Gloriile ros-albastre ATACA managementul clubului si cer interventia MApN: "Ne transformam in club de AMATORI!"

Clubul Armatei sta pe un butoi de pulbere dupa deciziile din ultima vreme.

20 de fosti mari sportivi ai CSA Steaua au semnat un apel public transmis catre MApN prin care solicita interventia Ministrului Nicolae Ciuca pentru rezovlarea situatiei de la club. Cele 20 de legende ros-albastre se declara profund nemultumite de maniera in care este condus clubul si acuza numirile dubioase de la nivelul managementului!

Ei cer sa se opreasca "transformarea CSA Steaua, unitate reprezentativa a Armatei pentru sportul de mare performanta infiintata in 1947, intr-un club de amatori" si explica pe larg de ce au ajuns la aceasta masura:

"Cei care au condus clubul militar in ultimii 15 ani au fost preocupati doar promovarea mediocritatii si a non-valorilor, demonstrand lipsa totala de fair play, indepartand fostii mari campioni ai clubului militar care au transpirat, concurat si performant in tricoul Stelei pentru gloria si imaginea Armatei si a Romaniei.

Rand pe rand, simbolurile Stelei, adica tocmai cei care puteau aduce plus valoarea activitatii clubului, au fost alungati de la CSA Steaua si, in locul lor, au fost promovati oameni modesti si oportunisti, fara nicio legatura cu spiritul si istoria Stelei, fara atasament si dragoste fata de istoria clubului, oameni ce nu au inteles ca rolul lor este acela de a fi in slujba sportivilor pentru a realiza marile performante sportive.

Cu tristete am mai constatat ca cei care au condus clubul militar au fost preocupati de incarcarea peste masura a aparatului administrativ si de reducerea drastica a functiilor rezervate sportivilor si antrenorilor, demonstrand, totodata, si o lipsa totala de interes pentru dezvoltarea si modernizarea bazei materiale si aducerea ei la standarde de nivel international.

Astfel, astazi, 20 de manageri sportivi, majoritatea impusi pe criterii subiective si fara nicio expertiza profesionala si sportiva pe domeniul de care raspund, manageriaza activitatea si performatele celor 43 de discipline sportive de la CSA Steaua. Astfel, am constatat cu regret ca azi asumarea responsabilitatii lipseste cu desavarsire, iar numarul sectiilor sportive a crescut foarte mult, ceea ce a influentat negativ performantele sportive.

Observatiile si constatarile mai sus mentionate au reprezentat principalul motiv pentru care lansam acest Apel public, cerand implicarea si sprijinul dumneavoastra, in numele nostru personal si al tuturor iubitorilor sportului romanesc pentru a stopa distrugerea Clubului Sportiv al Armatei STEAUA si, totodata, pentru a cauta cai si solutii de indepartare a erorilor care au condus la criza manageriala actuala si la impasul in care a ajuns, din punct de vedere al performantei sportive, cel mai titrat club sportiv din Romania.

De asemenea, va solicitam ca in cel mai scut timp sa se elaboreze o strategie foarte clara axata pe finantarea activitatii unui numar de sectii selectate doar pentru marea performanta care sa pregateasca sportivii in vederea marilor competitii internationale: Jocurile Olimpice, campionate mondiale si europene", se arata in apelul gloriilor steliste.

Acestia sunt semnatarii apelului trimis catre Ministrul Apararii Nationale:

Cristian Gatu - fost comandant

Cornel Otelea - fost comandant

Vasile Stanga - fost handbalist

Nicolae Pantea - fost fotbalist

Stefan Birtalan - fost handbalist

Radu Voina- fost handbalist

Nicolae Gavrila - fost comandant

Laurentiu Rosu - fost comandant

Ion Corneliu - fost campion la tir

Carol Corbu - fost atlet

Gheorghe Berceanu - fost luptator

Constantin Tudosie – fost handbalist

Ion Popescu - fost handbalist

Gavril Kicsid- fost handbalist

Werner Stockl – fost handbalist

Stefan Orban – fost handbalist

Gheorghe Goran - fost handbalist

Mihai Marinescu - fost handbalist

Vasile Puscasu - fost luptator

Nicolae Munteanu - fost handbalist