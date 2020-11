EXCLUSIV | Cosmin Contra nu mai are incredere in promisiunile spaniolilor: "La fiecare saptamana promisa, speranta e din ce in ce mai mica!"

Dinamo traverseaza o perioada dificila.

Clubul a fost preluat in urma cu cateva luni de noii investitori spanioli, dar lucrurile nu s-au schimbat. Jucatorii si oamenii din interiorul clubului sunt neplatiti, iar fotbalistii nu mai cred nimic pana nu vad banii in cont. Cosmin Contra a revenit hotarat la Dinamo sa faca performanta, dar dupa cum au evoluat lucrurile in ultimul timp, fostul selectioner si-a pierdut speranta.

"La fiecare saptamana promisa, speranta e din ce in ce mai mica, dar sunt un optimst de felul meu si cred ca si in ultimul moment lucrurie se pot redresa. La nivel personal sunt dezamagit pentru ca am venit si am crezut ca proiectul care mi s-a expus este unul maret si chiar aveam dorinta ca sa readuc Dinamo acolo unde ii este locul. Intodeauna locul lui Dinamo estee intre primele echipe din Romania. Cred ca trebuie sa punem toti umarul la redresarea acestei echipe. Tot la bani ajungem e normal, dar inca am speranta ca lucrurile se vor indrepta", a spus Cosmin Contra pentru PRO TV.

Fostul actionar clubului, Nicolae Badea, a trimis o notificare catre Liga Profesionista de Fotbal, prin care cere schimbarea numelui societatii care administreaza clubul aflat in prezent in prima liga din "FC Dinamo Bucuresti" in "SC Dinamo 1948 SA", pe motiv ca s-ar crea confuzie intre cele doua entitati. In acest moment, palmaresul si sigla lui Dinamo apartin echipei conduse de Nicolae Badea, ACS FC Dinamo, care evolueaza in Liga a 4-a. Antrenorul lui Dinamo a declart ca trebuie sa se ajunga la o intelegere intre cele doua parti.

"Nici nu stiam ca este o intelegere intre domnul Badea si domnul Negoita, nu stiam ca domnul Badea are palmaresul, numele. Dorim un lucru din punct de vedere al oragnizarii, de a ajunge la o intelegere cu domnul Badea asupra numelui, asupra stadionului, asupra tuturor lucrururilor care inconjoara Dinamo. Inca nu avem o structura la nivel organizatoric care sa duca poate toate aceste discutii, aceste negocieri care trebuie sa se intample pana la urma", a spus antrenorul lui Dinamo.

