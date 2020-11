EXCLUSIV | SOC la Dinamo! "99% spaniolii vor pleca! El s-a retras deja!" Cosmin Contra e disperat: "Ce mi-ai facut, unde m-ai adus?!"

Situatia la Dinamo se agraveaza pe zi ce trece, iar unul dintre spaniolii care au participat la tranzactia clubului s-a retras deja.

Giovanni Becali a oferit in direct la Ora Exacta in Sport noi detalii incredibile despre situatia in care se afla Dinamo.

Juan Melero, omul care ar fi fost la baza tranzactiei dintre Dinamo si spanioli, s-ar fi retras deja din proiect. Mai mult, impresarul sustine ca aceeasi decizie urmeaza sa o ia si Pablo Cortacero:

"Eu n-am spus niciodata ca totul e in regula, am spus doar ca persoana cu care vorbesc, Juan Melero, e serioasa. El nu fost niciodata acolo, doar coordona, era in spate, l-a lansat pe acest Pablo Cortacero. A fost trimis ca o lance Cortacero. Dintrei cei spanioli, doar Rufo e priceput, stie ce vrea.

Cand Melero a vazut ca racheta lui (n. r. Pablo Cortacero) nu executa exact ordinele, s-a dat la o parte. El l-a convins si pe Contra sa vina la Dinamo, Contra il stia pe Juan Melero de la Getafe. Din ultimele discutii pe care le-am avut, el s-a retras, Melero, si l-a mintit si pe Contra sa stea calm, dar racheta lansata a intalnit nori desi.

E unul dintre cele mai mari blufuri din fotbalul romanesc din ultimii 80 de ani. O sa plece toti de la Dinamo, nu stia ce va face echipa. 99% spaniolii nu vor mai continua la Dinamo, e parerea mea", a spus Giovanni Becali, la PRO X.

Giovanni Becali: "Contra vorbeste mereu cu Melero si ii spune: 'Ce mi-au facut, unde m-ai adus?!'"

Giovanni spune ca la Dinamo sunt cheltuieli de aproximativ 700 de mii de euro pe luna:

"Spaniolii daca erau atat de buni jucau in diviza a doua din Spania unde luau aceeasi bani. Eu il am pe Pascanu acolo si ia 18 mii de euro. E bine, e la o echipa de mijlocul clasamentului, nu ii intereseaza promovarea.

Acesti jucatori de la Dinamo puteau sa joace foarte bine acolo la echipe cu pretentii de promovare. Sunt echipe care pot plati si 18 si 25 si 30 de mii de euro. Dar acesti jucatori care au venit aici nu au avut ofer de acolo, deaia au venit repede sa prinda trenul.

480.000 de euro pe luna e fondul de salarii pe luna de la Dinamo si daca inmultiti cu cheltuielile de pe Arena Nationala si cu cheltuielile de deplasare si cu tot se ajunge la 6-700 de mii. Si daca inmultiti cu 12...

Cei care sunt la Dinamo vor intelege si ii vor lasa sa isi caute echipe, nu asta e problema. Problema e ca nu isi vor mai gasi echipe care sa le dea contracte ca la Dinamo. Urmariti traiectoria acestor jucatori care au venit aici sa joace pe 30.000 de euro. O sa mearga sa joace in Spania pe 10.000.

Contra vorbeste mereu cu Melero si ii spune: 'Ce mi-ai facut, unde m-ai adus?!' El ii spune Cosmin, asta e, cai verzi pe pereti si asa mai departe.

La Dinamo refrenu este urmatorul: "Saptamana care vine!" Acum va fi saptamana cand se va face bine Pablo. Asta e chestie de oameni iresponsabili! Sau probabil Pablo a fost dus de nas de o alta investitie, ca ei au mai avut o tentativa la Almeria. Ei au zis ca fac bani cu Dinamo, salveaza anu asta si apoi vand jucatori", a mai spus Giovanni.