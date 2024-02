O mare speranță a fotbalului românesc s-a retras la 34 de ani: ”Patronul mă făcea imbecil şi curvar” 

Un fotbalist în care Adrian Mititelu a avut mare încredere s-a retras! A decis să pună ghetele în cui la 34 de ani.

Dragoș Firțulescu a bifat în carieră echipe ca Dinamo, Pandurii sau Universitatea Craiova, dar niciodată nu a confirmat la nivelul la care era văzut în momentul în care a făcut pasul în fotbalul profesionist. Adrian Mititelu a avut mare încredere în el, era de părere că va lua milioane de euro în schimbul proaspătului fost fotbalist, dar în cele din urmă cariera lui Firțulescu nu a ajuns la nivelul așteptat.

Dragoș Firțulescu s-a retras din fotbal la 34 de ani

Conform Transfermakt, fostul mijlocaș, născut la Craiova, nu a fost niciodată transferat în schimbul vreunei sume de bani, ci doar gratis. Firțulescu a jucat ultima dată în Bănie până în vara lui 2011, când a fost cedat în Cipru, la Alki Larnaca.

A jucat și la Dinamo, pentru jumătate de sezon, în perioada iulie 2014 – februarie 2015, dar nu a arătat mare lucru. A jucat doar două meciuri.

”!! OFFICIAL RETIRE!! La revedere ”Prima mea iubire”

Astăzi e o zi tristă pentru mine! Oficial îmi iau la revedere de la “Prima mea iubire", fotbalul ! Sunt o persoană norocoasă pentru că Dumenezeu mi-a dat acest dar să joc fotbal!

Începuturile cu nopțile dormite alături de mingile cumpărate, ieșirile în curtea școlii dis-de-dimineață, prânzurile pe care le serveam în mare grabă atunci când bunica sau un membru al familiei îmi aducea un sandwich acolo unde jucam fotbal până la ora 21:00, chiar 22:00, când cineva venea cu jurdeaua ca să intru în casă, genunchi juliți și cearceafurile pline de sânge, adidași tociți m-au făcut să descopăr fotbalul la un nivel cât de cât înalt!

Nu am câștigat trofee dar visul meu , al părinților a fost să ajung în liga 1 , azi am terminat capitolul “fotbalist “ cu peste 150 de meciuri în liga 1 România , Cipru , Ungaria , Bulgaria , India peste 150 liga 2 , Naționala de juniori a României și cea de tineret! Idolii mei m-au făcut să visezi în fiecare zi și de fiecare dată când loveam mingea: Ronaldo Nazario , Gheorghe Hagi , Adrian Mutu și Ionuț Lutu ! Numărul 10 era desenat peste tot în casă , pe toate tricourile și toți pereți din fața blocului !

Țin să mulțumesc persoanelor care au contribuit la construirea caracterului meu , disciplinei mele și carierei mele de fotbalist ! Florin Duinea, Alexandra Petcut, Dandu Ustabacief , Gigi Mitachescu , Aurica Beledeanu , Ulareanu Eugenia , Victor Niculescu , George Bita , Florin Cioroianu , Nicolae Ungureanu , Nicolae Negrilă , Dragoș Bon , Ovidiu Stanga , Corneliu Papură , Stefan Stoica , Adrian Mititelu , Marian Bucurescu , Mark Wote , Ilie Balaci , Daniel Mogosanu , Napoli , Laurențiu Reghecampf , Victor Pițurcă ,Eugen Neagoe, Aurica Ticleanu , Eugen Trica , Tibor Selymes , Marius Marinau , AnaMaria Prodan , Mihai Joita , Marius Lăcătuș , Ovidiu Sabău , Alexandru Pelici , Adrian Dulcea , Constantin Schumacher , Flavius Stoican , Alexander Tomash , Konstantin Mircev , Todor Kyuvhukov , Lyudmil Kirov , John Gregory , Svilen Kasabov , tuturor doctorilor , conducătorilor de cluburi ,tuturor colegilor cu care am petrecut momente atât triste cat și de bucurie , tuturor persoanelor care m-au îndrăgit dar și celor care mereu m-au criticat , fanilor minunați ai Craiovei și celorlalte echipe, prietenilor , mass media și în primul rând familiei care au crezut și susținut de la început până la finalul carierei ! Îmi pare rău daca am omis numele altor persoane !

Dacă sunt mândru , sunt mândru pentru ca niciodată nu m-am dat bătut indiferent de cat de mult am decăzut , mereu am luptat ! Am început și ies cu zâmbetul pe buze ! Adio FOTBAL -ist ! Visul continuă !”, se arată în mesajul needitat postat de Dragoș Firțulescu pe pagina personală de Facebook.

Dragoș Firțulescu a jucat la Dinamo, U. Craiova sau Pandurii

Fostă speranță a fotbalului românesc, Dragoș Firțulescu a semnat în urmă cu exact un an cu Lokomotiv Ruse, echipă din liga a treia din Bulgaria! Acum, în februarie, a anunțat pe pagina personală de Facebook că s-a retras.

Fostul mijlocașul ofensiv a evoluat de-a lungul carierei sale pentru Universitatea Craiova, UTA Arad, Dinamo, Pandurii Târgu Jiu sau Astra Giurgiu, dar a bifat și mai multe campionate din străinătate. A jucat în India, Bulgaria, Ungaria și Cipru.

Dragoș Firțulescu, jignit de Adrian Mititelu?!

Cel mai mult a evoluat pentru Universitatea Craiova, în 51 de meciuri, marcând un gol și oferind trei pase decisive. În urmă cu mai bine de 10 ani, când era în căutare de echipă, Firțulescu vorbea de relația cu Adrian Mititelu, una deloc bună. Patronul aducea acuze grave la adresa fostului său jucător.

Iată ce spunea Firțulescu în 2011: ”Mititelu mă făcea mereu imbecil şi curvar, dar contează că nici un antrenor nu s-a plâns de mine în timpul antrenamentelor. Mi-am făcut treaba”.

În țările din afară, Firțulescu a jucat în Cipru, la Alki Larnaca, în Ungaria, la Kaposvar, în India, la Chennaiyin FC, și în Bulgaria, la Beroe Stara Zagora, Dunav Ruse, Slavia Sofia, Dobrudzha Dobrich și, un an, la Lokomotiv Ruse.