"Eu intotdeauna am stiut ca Tudor era stelist!" Declaratii ULUITOARE la adresa lui Alexandru Tudor! Acesta este acuzat ca arbitra doar in favoarea FCSB-ului: "A avut 18 greseli impotriva noastra!"

Declaratii uluitoare la adresa lui Alexandru Tudor.



Presedintele celor de la FC Hermannstadt, Iuliu Muresan, a vorbit despre simpatia pe care o are fostul arbitru, Alexandru Tudor pentru FCSB. Aceasta simpatie se vedea si in meciurile pe care acesta le arbitra, sustine Muresan, iar in momentul in care Tudor a ales sa mearga la FCSB pentru a se ocupa de centrul si copii si juniori, a fost doar o confirmare a banuilelor pe care Muresan le avea deja.



"Eu intotdeauna am stiut ca Tudor era stelist, stiau toti din fotbal. In asemenea meciuri, cand ni-l punea pe Tudor arbitru, de fiecare data si-a aratat adeziunea pentru Steaua. Se vedea, nu se putea abtine. Eu nu il acuz ca i-ar fi dat cineva ceva, pur si simplu subconcstientul si constientul lui erau acel club. In acel meci, am avut doua penalty-uri pe care nu ni l-e acordat, a avut 18 greselei mari impotriva CFR-ului.

Dupa ce am vazut ca merge la FCSB, doar s-a confirmat ce am stiut inca de la inceput. Au fost niste momente care i-au umbrit cariera, din punctul meu de vedere. Altfel, un arbitru serios, nu l-am suspectat niciodata ca o facea pentru ceva avantaje materiale", a declarat Iuliu Muresan, la GSP.