FCSB a obținut imediat după pauză o lovitură de la 11 metri, pe care a obținut-o Cisotti, în urma unui fault făcut de portarul Dur-Bozoancă. Florin Tănase a transformat penalty-ul și a stabilit scorul final al partidei, chiar dacă FCSB a mai avut ocazii de a marca.

Campioana României a avut o prestație cenușie în prima parte a meciului cu gălățenii. Oțelul a fost echipa mai periculoasă în prima repriză de pe Arena Națională și putea să deschidă scorul după doar șapte minute din meci.

„Ești supărat pe Stoian că nu ți-a pasat?” Cisotti a răspuns fără să ezite

Cisotti a vorbit despre importanța victoriei cu Oțelul Galați după o secetă de opt etape în Superliga.

Mijlocașul italian a spus că nu s-a supărat pe Stoian pentru că nu i-a pasat la una dintre ocaziile mare ale lui FCSB.



„Mă bucur că am câștigat, a fost foarte important pentru noi. Am demonstrat că suntem o echipă bună și că putem să ne revenim în campionat.

Pasa a fost extraordinară, la timp, am văzut portarul că a ieșit, am atins mingea și el m-a lovit.

Mă bucur că au o impresie bună despre mine acolo (n.r. la Oțelul), dar eu încerc să îmi fac treaba la echipă la care joc.

(n.r. Ești supărat pe Stoian că nu ți-a pasat) Nu, a încercat să marcheze, e foarte important pentru un atacant să marcheze și nu sunt supărat, a șutat bine, dar Dur-Bozoancă a apărat.

Acum nu suntem bine în clasament și doar cu muncă și sacrificiu putem să facem ceva.

Acum avem meci joi (n.r. cu Young Boys) și pas cu pas trebuie să ne concertăm pentru meciul de joi și după aceea partida cu Craiova.”, a spus Cisotti, după victoria cu Oțelul.

FCSB a urcat pe locul 11 în urma victoriei de pe Arena Națională și a făcut zece puncte, în timp ce Oțelul se află pe locul zece și are 13 puncte.

