„Ești supărat pe Stoian că nu ți-a pasat?” Cisotti a răspuns fără să ezite

&bdquo;Ești supărat pe Stoian că nu ți-a pasat?&rdquo; Cisotti a răspuns fără să ezite Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Oțelului, într-un meci din etapa a 11-a din Superliga. Meciul a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

TAGS:
cisottiFCSBOtelul GalatiSuperliga
Din articol

Campioana României a avut o prestație cenușie în prima parte a meciului cu gălățenii. Oțelul a fost echipa mai periculoasă în prima repriză de pe Arena Națională și putea să deschidă scorul după doar șapte minute din meci.

FCSB a obținut imediat după pauză o lovitură de la 11 metri, pe care a obținut-o Cisotti, în urma unui fault făcut de portarul Dur-Bozoancă. Florin Tănase a transformat penalty-ul și a stabilit scorul final al partidei, chiar dacă FCSB a mai avut ocazii de a marca.

„Ești supărat pe Stoian că nu ți-a pasat?” Cisotti a răspuns fără să ezite

Cisotti a vorbit despre importanța victoriei cu Oțelul Galați după o secetă de opt etape în Superliga. 

Mijlocașul italian a spus că nu s-a supărat pe Stoian pentru că nu i-a pasat la una dintre ocaziile mare ale lui FCSB.

„Mă bucur că am câștigat, a fost foarte important pentru noi. Am demonstrat că suntem o echipă bună și că putem să ne revenim în campionat.

Pasa a fost extraordinară, la timp, am văzut portarul că a ieșit, am atins mingea și el m-a lovit.

Mă bucur că au o impresie bună despre mine acolo (n.r. la Oțelul), dar eu încerc să îmi fac treaba la echipă la care joc.

(n.r. Ești supărat pe Stoian că nu ți-a pasat) Nu, a încercat să marcheze, e foarte important pentru un atacant să marcheze și nu sunt supărat, a șutat bine, dar Dur-Bozoancă a apărat.

Acum nu suntem bine în clasament și doar cu muncă și sacrificiu putem să facem ceva.

Acum avem meci joi (n.r. cu Young Boys) și pas cu pas trebuie să ne concertăm pentru meciul de joi și după aceea partida cu Craiova.”, a spus Cisotti, după victoria cu Oțelul.

FCSB a urcat pe locul 11 în urma victoriei de pe Arena Națională și a făcut zece puncte, în timp ce Oțelul se află pe locul zece și are 13 puncte.

ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo; &icirc;n Superliga
FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a „roș-albaștrilor” în Superliga
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul
Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: &bdquo;Are calitate și potențial! E de viitor!&rdquo;
Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: „Are calitate și potențial! E de viitor!”
ULTIMELE STIRI
Fotbal puțin, obiectiv &icirc;ndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0
Fotbal puțin, obiectiv îndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0
Gigi Becali știe cum va arăta play-off-ul Superligii: &bdquo;Nu o să reziste!&rdquo; / &bdquo;E slabă!&rdquo;
Gigi Becali știe cum va arăta play-off-ul Superligii: „Nu o să reziste!” / „E slabă!”
Laszlo Balint, negru de supărare după FCSB - Oțelul 1-0. Ce l-a deranjat cel mai tare
Laszlo Balint, negru de supărare după FCSB - Oțelul 1-0. Ce l-a deranjat cel mai tare
Barcelona - Real Sociedad 2-1 | Schimbare de lider &icirc;n La Liga! Catalanii, salvați de Lewandowski și Yamal
Barcelona - Real Sociedad 2-1 | Schimbare de lider în La Liga! Catalanii, salvați de Lewandowski și Yamal
FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo; &icirc;n Superliga
FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a „roș-albaștrilor” în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fotbal puțin, obiectiv &icirc;ndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0

Fotbal puțin, obiectiv îndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0

Gigi Becali știe cum va arăta play-off-ul Superligii: &bdquo;Nu o să reziste!&rdquo; / &bdquo;E slabă!&rdquo;

Gigi Becali știe cum va arăta play-off-ul Superligii: „Nu o să reziste!” / „E slabă!”

&bdquo;Ești supărat pe Stoian că nu ți-a pasat?&rdquo; Cisotti a răspuns fără să ezite

„Ești supărat pe Stoian că nu ți-a pasat?” Cisotti a răspuns fără să ezite

Laszlo Balint, negru de supărare după FCSB - Oțelul 1-0. Ce l-a deranjat cel mai tare

Laszlo Balint, negru de supărare după FCSB - Oțelul 1-0. Ce l-a deranjat cel mai tare

Barcelona - Real Sociedad 2-1 | Schimbare de lider &icirc;n La Liga! Catalanii, salvați de Lewandowski și Yamal

Barcelona - Real Sociedad 2-1 | Schimbare de lider în La Liga! Catalanii, salvați de Lewandowski și Yamal

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo; &icirc;n Superliga

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a „roș-albaștrilor” în Superliga



Recomandarile redactiei
Fotbal puțin, obiectiv &icirc;ndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0
Fotbal puțin, obiectiv îndeplinit. Trei idei după FCSB - Oțelul 1-0
Gigi Becali știe cum va arăta play-off-ul Superligii: &bdquo;Nu o să reziste!&rdquo; / &bdquo;E slabă!&rdquo;
Gigi Becali știe cum va arăta play-off-ul Superligii: „Nu o să reziste!” / „E slabă!”
Laszlo Balint, negru de supărare după FCSB - Oțelul 1-0. Ce l-a deranjat cel mai tare
Laszlo Balint, negru de supărare după FCSB - Oțelul 1-0. Ce l-a deranjat cel mai tare
Zi de foc &icirc;n Ligue 1! ACUM: Rennes - Lens 0-0 + toate rezultatele serii
Zi de foc în Ligue 1! ACUM: Rennes - Lens 0-0 + toate rezultatele serii
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul
Alte subiecte de interes
Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB: &rdquo;Va fi altceva!&rdquo;
Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB: ”Va fi altceva!”
Tavi Popescu și-a etalat noul tatuaj &icirc;n Antalya! Imagini și cu Pantea și Cisotti
Tavi Popescu și-a etalat noul tatuaj în Antalya! Imagini și cu Pantea și Cisotti
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: &rdquo;Păi tu meritai victoria?&rdquo; / &rdquo;A fost teatru?&rdquo;
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără &icirc;nfr&acirc;ngere &icirc;n Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat &icirc;n ultimul minut
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!