"Nu ne putem considera deja calificati! Se poate intampla orice la Cluj!" Ce au sesizat oficialii CFR-ului la Dan Petrescu

CFR Cluj s-a calificat in playoff-ul Europa League dupa victoria cu 1-0 din Suedia.

Marius Bilasco a explicat ca deplasarea CFR-ului din Suedia nu a fost atat de usoara. Clujenii au reusit sa se impuna cu 1-0 si vor juca in playoff-ul Europa League impotriva lui KuPS (Finlanda).

La revenirea in tara, Dan Petrescu a declarat pentru prima data ca CFR Cluj porneste cu prima sansa in fata unei echipe din Europa, lucru observat si de directorul sportiv al "feroviarilor":

"N-a fost usor si daca va aduceti aminte, si Dan Petrescu avertiza ca vom intalni probabil cel mai greu adversar cu care puteam cadea atunci cand a fost tragerea la sorti.

Un meci in deplasare, teren sintetic, totusi, e campiona Suediei. Nu putem spune ca a fost un adversar la indemana.

Am reusit sa ne ridicam la nivelul pe care l-am avut in sezonul precedent si sa trecem mai departe, pentru ca era atat de important sa trecem avand in vedere ca playoff-ul il desfasuram acasa, la Cluj.

Este pentru prima data cand spune asta. Partida se va desfasura la Cluj, dar nu ne putem considera calificati dinainte. Acest playoff se desfasoara intr-o singura mansa, te poti astepta la orice.

Vinicius este un jucator extrem de important pentru noi. Avem un grup puternic. Eu nu am mai vazut asa jucatori profesionisti. Asta ne da noua incredere pe termen lung ca ne vom putea bate cu toata lumea.

Daca Dan Petrescu a spus ca va schimba echipa pentru meciul din campionat, probabil asa va fi. Staff-ul administrativ ne concentram strict pe partea astea. Deciziile tehnice pentru urmatoarele partide le ia Dan Petrescu", a declarat Marius Bilasco, pentru PRO X.