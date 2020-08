Surpriza pentru viitorul lui Alexis Sanchez! Manchester United si-a dat acordul! Unde va juca in noul sezon

Dupa calificarea in sferturile de finala ale Europa League, Inter mai da o lovitura si pe piata transferurilor.

Alexis Sanchez va semna in urmatoarele ore contractul sau cu milanezii, urmand a deveni jucatorul lui Inter dupa un an in care a fost imprumutat la 'nerazzurri'.

Inter Milan CEO Giuseppe Marotta has confirmed that the signing of Alexis Sánchez will be made official tomorrow. (Source: The Athletic) pic.twitter.com/pRsFozI6Mg — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 5, 2020

Manchester United a decis sa rezilieze contractul atacantului, care ar fi trebuit in mod normal sa expire in 2022, iar Inter nu va plati nimic pentru a-i obtine semnatura.

Fotbalistul chilian in varsta de 31 de ani a adunat 29 de aparitii in toate competitiile in tricoul echipei de pe San Siro, reusind sa inscrie 4 goluri.

In primele luni la Inter, Sanchez nu a avut cele mai bune aparitii, dar dupa intereruperea cauzata de pandemie, Alexis Sanchez si-a regasit forma de odinioara, devenind un titular incontestabil in trupa lui Antonio Conte.

Potrivit Daily Mail, Sanchez va semna un contract pentru urmatoarele 3 sezoane si va castiga aproximativ 143.000 de euro pe saptamana.

De-a lungul carierei, Alexis Sanchez a mai evoluat, printre altele, pentru Udinese, Barcelona, Arsenal si Manchester United.