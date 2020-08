"El este rege, dar si eu sunt regina!" Anamaria Prodan ataca Viitorul lui Hagi! "Nu vor sa ajute pe nimeni! Nu au mama, nu au tata!"

Anamaria Prodan a luat foc dupa ce cluburile au votat cum sa se incheie playout-ul Ligii 1.

Ea s-a suparat pe Viitorul lui Gica Hagi, care a propus sa se ia in calcul punctele acumulate si in sezonul regular si in playout.

Anamaria Prodan este de parere ca ar trebui sa se tina cont doar de ceea ce au realizat echipele in faza a doua a campionatului, respectiv in playout. Din cauza acestei opinii contradictorii, impresara a reactionat dur la adresa lui Hagi.

"Nu sunt suparata, sunt doar realista. Hagi, cand s-a luptat pentru campionat cu Steaua, a tipat ca din gura de sarpe ca merge la TAS si ca playout si playoff sunt competitii diferite fata de campionatul regulat. Va aduceti aminte de sezonul 2017 care s-a judecat la TAS si s-a stabilit asa cum a vrut Viitorul, ca sunt competitii diferite. Deci cei de la Viitorul tipau ca asa este firesc, sa se calculeze punctele obtinute in playoff. Lucru care s-a intamplat.

Acum insa s-au sucit cei de la Viitorul si vor ca punctele sa se calculeze pe tot campionatul. Acum nu mai sunt competitii diferite. Viitorul trage turta doar pe masa ei. Nu au mama, nu au tata! Nu vor sa ajute pe nimeni si se bazeaza foarte, foarte mult pe numele lui Gica Hagi.



Ok, este legenda, este «rege», dar si eu sunt legenda si «regina», sunt Anamaria Prodan. Spun exact realitatea fara frica, iar diferenta este ca eu vorbesc ore in sir cu toti din fotbal si incerc sa ajut sa le fie bine tuturor. Nu facem doar cum ne este bine doar noua", a declarat Anamaria Prodan pentru ProSport.