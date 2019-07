Favoritul ultrasilor lui Dinamo, OUT de pe lista pentru inlocuirea lui Neagoe! Anunt de ultima ora: cand iese Neagoe din spital

Neagoe se simte mult mai bine si poate fi externat in cateva zile.

Presedintele lui Dinamo, Florin Prunea, spune ca sefii clubului vor lua o decizie in privinta bancii tehnice in urmatoarele zile. Bonetti, favoritul suporterilor, nu e o varianta pentru Dinamo. Oficialul lasa de inteles ca Devis Mangia ar putea fi o varianta pentru 'caini'.

"Cred ca in doua sau trei zile Neagoe va fi externat. Nu stiu de varianta plecarii lui la CFR. Am vorbit ieri cu domnul Negoita, speram ca Neagoe sa ramana in familia Dinamo. Numai doctorii sunt cei care vor spune daca si cand se poate intoarce pe banca. Bine ca nu s-a intamplat ceva mai rau cu el. In cel mai scurt timp vom numi un antrenor. Nu e o decizie usor de luat. In cel mai scurt timp, sper sa avem o decizie. Devis Mangia e un antrenor pe care-l respect foarte mult. Nu am discutat pana acum. Dario Bonetti e un om cu care am lucrat, profesionist 100%. Din pacate, e iesit din circuit de ceva timp. E angrenat in proiecte sociale, nu intra in vederile noastre", a spus Prunea la PRO X.