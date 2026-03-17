Mai exact, în ultima sa intervenție, președintele Federației Române de Fotbal i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs după erorile din Rapid - Dinamo 3-2, pentru care a fost aspru criticat în spațiul public.

Burleanu a spus că Istvan Kovacs este ”cel mai bun arbitru român din istorie”, băzându-se pe faptul că acesta a arbitrat trei finale europene: Conference League, Europa League și Champions League.

După ce șeful FRF a pus tunurile pe Ionuț Lupescu, Porumboiu i-a dat un răspuns dur celui care conduce fotbalul românesc.

Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu

„Eu am crezut că stă în banca lui, dar să ieși cu o nerozie din asta... Burleanu, pentru mine, este descalificat. Un asemenea om care nu știe istoria unei instituții pe care o conduce și vii cu ăsta care e hoțoman, în loc să spună că îl suspendă cel puțin un an de zile pentru măgăria pe care a făcut-o, înseamnă că asta trebuia să facă.

Păi tu vii acum, nu ți-e rușine, bă, Burlene? Pentru mine este o declarație idioată făcută de un idiot! Altceva nu am ce să spun. Repet, nu ai cum să nu știi istoria, cine a fost Andrei Rădulescu. El pare prost, dar nu este atât de prost precum noi. Azi a dat semnalul: 'stați cuminți, ăștia de la Dinamo'.

Care istorie, băi, Burlene? Este istoria ta, că ai preluat o federație printr-un atac grosolan al politicului, prin arestarea lui Gică Popescu. Vezi-ți, bă, de treaba ta. Întreabă ce a fost comisia de arbitri, cine arbitra. Se răsucește în mormânt și Andrei Rădulescu, Rainea. Igna trăiește, râde și el, dacă ăsta e cel mai bun arbitru?”, a spus Porumboiu, potrivit GSP.ro.

Decizia luată de UEFA în privința lui Istvan Kovacs

Forul european nu l-a delegat pe Istvan Kovacs la niciun meci dintre cele 8 din returul optimilor de finală Champions League. Decizia UEFA este oarecum surprinzătoare, având în vedere că românul a condus finala UCL din sezonul trecut și a fost o prezență constantă inclusiv în actuala stagiune.

Kovacs nu a fost trimis de UEFA nici măcar la vreun meci tur din optimile UCL, iar decizia s-a păstrat și pentru manșele secunde din această fază a competiției. Rămâne de văzut dacă arbitrul va fi trimis la vreun meci din Europa sau Conference League, joi.

Ultimul meci arbitrat de Istvan Kovacs în Champions League datează din 25 februarie: PSG - Monaco 2-2, în returul play-off-ului pentru optimile UCL. Centralul numărul 1 din România a mai condus și 5 partide din faza principală a acestui sezon.

Arbitrii delegați de UEFA pentru meciurile retur din optimile de finală Champions League: