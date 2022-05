Erik Lincar, nemulțumit după ce a învins-o pe Dinamo: "Trebuie să marcăm mai mult". Ce așteptări are de la retur

Clujenii s-au impus în duelul de pe Cluj Arena din manșa tur a barajului pentru promovare/menținere, datorită golurilor marcate de Ramacle și Boiciuc.

Astfel, misiunea lui Dinamo pentru a se salva de la retrogradare se complică, jucătorii lui Dusan Uhrin fiind obligați să întoarcă rezultatul în returul de pe teren propriu, ce se joacă pe 29 mai.

Erik Lincar, nemulțumit de ineficacitatea din fața porții a jucătorilor de la Cluj

"E prima repriză, mai avem o repriză la București, de 95 de minute, 100 de minute. Sper să fim la fel de motivați, de luptători, cum am fost în seara asta, chiar dacă nu a fost la cel mai înalt nivel calitatea în unele momente.

Am avut două ocazii enorme, monumentale, singur cu portarul, am ratat. Mi-aș fi dorit ca scorul să fie 3 sau 4 la 0, pentru că am avut șanse. E adevărat că și Dinamo a lovit de două ori bara. Dacă vom promova, o vom face prin grup și prin muncă.

Și ei au avut atitudine, dar în fotbal sunt momente și momente. Astăzi am avut șansa să marcăm primii, ceea ce a fost important. Am avut și șansă pe final de joc, că am marcat în 10 oameni contra unei echipe ca Dinamo.

Trebuie să marcăm mai mult, din patru șanse mari am marcat doar două goluri. Va câștiga cine va fi mai puternic mental. Nu sunt fericit cu eliminarea lui Ely, am spus să fie mai atent cine are galben. Chiar a fost un fault stupid, dar ce să facem? Mergem înainte, muncim săptămâna asta și mergem cu încredere la București", a declarat Erik Lincar la finalul partidei.